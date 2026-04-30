出席台電80周年慶祝大會 賴清德總統呼籲支持台電預算

台電今天舉行80周年慶祝大會，邀請賴清德總統、經濟部長龔明鑫、台電董事長曾文生等人出席。賴清德總統致詞時，點名到場的立委鍾佳濱、林德福、高雄市議會議長康裕成、台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄、統一獅總教練林岳平等都是「台電人」，也呼籲兩位立委要支持台電預算，隨後話鋒一轉，強調自己也是「台電女婿」。

經濟部長龔明鑫也呼籲，台電不是台電人的台電、也不是經濟部的台電，而是台灣2300萬人的台電，所以應該每個人都來支持，也呼籲立法院在預算上也可以對台電多多支持。

統一獅總教練林岳平以「台電人」身份，出席台電今天舉行的80周年慶祝大會。記者胡經周／攝影