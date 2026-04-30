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出席台電80周年慶祝大會 賴清德總統呼籲支持台電預算

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
台電今天舉行80周年慶祝大會，邀請賴清德總統（左二）、經濟部長龔明鑫（左一）、台電董事長曾文生（右二）、總經理王耀庭（右一）等人出席。記者胡經周／攝影
台電今天舉行80周年慶祝大會，邀請賴清德總統（左二）、經濟部長龔明鑫（左一）、台電董事長曾文生（右二）、總經理王耀庭（右一）等人出席。記者胡經周／攝影

台電今天舉行80周年慶祝大會，邀請賴清德總統、經濟部長龔明鑫、台電董事長曾文生等人出席。賴清德總統致詞時，點名到場的立委鍾佳濱、林德福、高雄市議會議長康裕成、台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄、統一獅總教練林岳平等都是「台電人」，也呼籲兩位立委要支持台電預算，隨後話鋒一轉，強調自己也是「台電女婿」。

經濟部長龔明鑫也呼籲，台電不是台電人的台電、也不是經濟部的台電，而是台灣2300萬人的台電，所以應該每個人都來支持，也呼籲立法院在預算上也可以對台電多多支持。

統一獅總教練林岳平以「台電人」身份，出席台電今天舉行的80周年慶祝大會。記者胡經周／攝影
統一獅總教練林岳平以「台電人」身份，出席台電今天舉行的80周年慶祝大會。記者胡經周／攝影

賴清德總統今天出席台電舉行的80周年慶祝大會，呼籲大家要支持台電預算。記者胡經周／攝影
賴清德總統今天出席台電舉行的80周年慶祝大會，呼籲大家要支持台電預算。記者胡經周／攝影

立法院 曾文生 林德福 台電 賴清德

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