電力即國力！經濟功臣台電80歲…賴總統要台電落實這「三大任務」

台電30日舉行80周年慶祝大會，賴總統親自出席致詞表示，隨著AI、半導體以及各類先進科技的快速進步，台灣經濟發展會超乎原先的預期，對電力的需求將持續快速成長，他指示台電落實推動二次能源轉型、強化電網韌性、並且精進台電的專業與照顧等三項工作。

台電舉行80周年慶祝大會上，包括經濟部長龔明鑫，台電董座曾文生，前經濟部長總統府資政沈榮津、王美花，以及前台電董事長朱文成、楊偉甫等人出席。

台電家族成員眾多，賴總統點名的台灣寶寶，包括高雄市議會長康裕成，立委林德福，鍾佳濱，賴總統還特別說，希望「台電寶寶」在立法院要多為台電講一下話。賴總統還說，統一獅總教練林岳平也是台電寶寶。

接著，賴總統說，「我先自我介紹一下」，剛剛司儀介紹台電家族的時候，沒有介紹他，「我是台電的女婿」，台電家族不是只有台電員工、小孩，還有女婿，還有媳婦等等。所以他今天有一部分也是以台電家族、台電女婿的身分，來表達感謝。

賴總統表示，這80年來，台電的工作不只是供電，更是照顧家庭、支撐產業、穩定社會。從戰後重建到經濟起飛，從台灣加工出口，再到半導體走到全球，所有的台電人始終在背後穩穩的撐住台灣的發展。台電人的辛苦跟付出，其實社會都有目共睹。

展望未來，賴總統指示台電要落實三項工作。第一，推動第二次能源轉型。能源安全就是國家安全，電力就是國力，政府會繼續推動第二次能源轉型，發展多元綠能，深度節能，以及智慧儲能。除了確保能源供應的穩定與韌性，也要穩定邁向淨零轉型目標，讓科技發展到哪裡，電力都能夠穩定支持。讓產業能夠接軌國際，國家更加繁榮發展。

第二，強化電網韌性。前年8月，在總統府國家氣候變遷對策委員會上，他要求台電，原定10年完成的強化電網韌性計畫，能夠提早4年，也就是在2028年優先完成工程關鍵的區域，以及與民生相關的關鍵工程。我要感謝台電努力朝此目標邁進，持續精進電網韌性。

他表示，在改善配電系統上也有具體的成果，全國配電停電事故，已經從2012年的高峰，21,019件降到去年的6,191件，減少七成，著實不容易。尤其配電網路結構複雜，全國有超過一萬條饋線，在去年，全國饋線已經完成自動化建置。事故發生時，系統可以主動偵測，並隔離故障區間，讓整體復電的效率能夠大幅提升。未來，因應氣候極端的挑戰，我們要繼續加強防災韌性、建構智慧型電網、擴大電線電纜地下化工程，持續提升供電的可靠性。

第三，精進台電的專業與照顧。賴總統表示，「台電的專業與使命感，是台灣最重要的資產」。一定要讓台電在人力、在訓練，以及在工作環境上，都能夠持續精進。讓員工工作更安全，民眾也能夠獲得更好的維護。