賴總統自詡「台電女婿」 指示三項工作應對電力需求成長

賴清德總統30日出席「台電80周年慶祝大會」。他提到，自己是以「台電女婿」的身分前來表達感謝，並指出，台灣對電力的需求將持續快速成長，要更加積極落實三項工作：推動「第二次能源轉型」、強化電網韌性、精進台電的專業與照顧。

賴總統致詞表示，台電公司成立80周年，是一個溫暖的大家庭，他今天也是以「台電女婿」的身分前來表達感謝。台電員工有3萬多人，平均年齡才42歲，稍早台電舞團的精彩演出，更充分展現出台電生生不息的生命力，象徵「跳舞、不跳電」的目標。

賴總統提到，台電同仁工作日常，無論是翻山越嶺執行任務、深入發電機組維護設備，或是登上 200多公尺高的風力發電機頂端，都無法阻擋他們的腳步，令人十分感動。台電秉持「不遺漏任何一個人」的理念，以每一度電照亮無限希望的決心，彰顯推動台灣發展、守護全民用電需求的堅定信念。

賴總統指出，這80年來，台電的工作不只是供電，更是造福家庭、支撐產業、穩定社會。從戰後重建到經濟起飛；從台灣加工出口，再到半導體走到全球，台電人始終在背後穩穩地撐住台灣的發展。

賴總統說，台電人的辛苦與付出，社會有目共睹。每當颱風來襲，台電都全力戒備和搶修以確保穩定供電。像是去年的丹娜絲颱風造成3,499支電線桿倒塌，是史上最嚴重的紀錄，更是人力、物力前所未見的挑戰。

他回顧，當時台電動員全國各區處超過九成搶修人員、超過2千人集中在台南、嘉義，於最短時間恢復民生用電，甚至還有同仁因此不幸犧牲寶貴生命，這些都可以看得出來台電的使命感與犧牲奉獻的精神，令人欽佩。

賴總統也談到，今年春節9天連假，每天仍有超過4千名台電人堅守崗位，並利用全年用電最低的春節時刻，出動6百人電力團隊投入機組大修任務。這就是台電全年無休全力為民服務的精神。

他表示，未來隨著AI、半導體及各類先進科技的快速發展，台灣對電力的需求將持續快速成長。接下來要更加積極落實三項工作：

第一，推動「第二次能源轉型」。能源安全就是國家安全、電力即國力。政府將繼續推動二次能源轉型，發展多元綠能、深度節能及智慧儲能，除確保能源供應的穩定與韌性，同時穩健邁向淨零轉型目標，讓電力能夠穩定支撐科技發展，產業能夠接軌國際，國家發展更繁榮。

第二，強化電網韌性。前年8月他在「國家氣候變遷對策委員會」上，要求台電原訂十年的「強化電網韌性計畫」提早四年完成，盼能在2028年優先完成關鍵區域以及與民生相關關鍵工程。

他感謝台電努力朝目標邁進，持續精進電網韌性，並在改善配電系統上展現具體成果。全國配電停電事故已經從2012年的高峰2萬1,019件，降到去年的6,191件，減少七成。

他指出，配電網路結構複雜，全國1萬多條饋線已在去年完成自動化建置，因此在事故發生時系統可主動偵測並隔離故障區間，讓整體復電的效率大幅提升。未來，因應極端氣候挑戰，更要繼續加強防災韌性、建構智慧型電網、擴大電線電纜地下化工程，持續提升供電可靠性。

第三，精進台電的專業與照顧。台電的專業與使命感是台灣最重要的資產，要讓台電能在人力、訓練與工作環境上持續精進，讓員工工作更安全，同時民眾也能獲得更好的服務。