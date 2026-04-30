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少子化危機 葉俊顯：0到6歲國家養不排除延伸適用年齡

中央社／ 台北30日電
立法院經濟委員會上午審查國發會及所屬單位預算案，國發會主委葉俊顯出席進行報告及備質詢。記者林伯東／攝影
立法院經濟委員會上午審查國發會及所屬單位預算案，國發會主委葉俊顯出席進行報告及備質詢。記者林伯東／攝影

台灣少子化問題日益嚴峻，國發會主委葉俊顯今天在立法院表示，府院近期應會有重大宣布，相關政策不排除擴大「0到6歲國家一起養」，甚至延伸適用年齡，以減輕家庭負擔。

立法院經濟委員會今天審查國家發展委員會及所屬單位預算部分，邀葉俊顯報告並備質詢。民進黨立委賴瑞隆、蔡易餘指出，韓國近期延長育嬰假時間、全薪補助等，已見初步成效，生育率緩步上升，關切台灣是否借鏡相關經驗。

蔡易餘表示，韓國為解決少子化危機，將育嬰假總時長從1年延長至1.5年，若雙親共同請育嬰假，全薪補助由3個月增至6個月等措施，同時賦予企業義務與獎勵。台灣雖然有「0到6歲國家一起養」政策，但目前仍看不出成效。

葉俊顯指出，韓國在1990年代初期曾出現一波小幅人口增長潮，目前該世代正進入生育年齡。不過，他也坦言，韓國在鼓勵生育方面提供的社會支持，相較之下比台灣多。

葉俊顯表示，府與院已多次召開會議，國發會也持續參與協調，府院近期應會有重大宣布，有望推出一系列措施，不排除擴大「0到6歲國家一起養」，甚至可能延伸適用年齡，整體新措施方向接近韓國政策。他舉例，可能是擴大男性育嬰假等，同時也將評估減輕企業負擔，讓勞工更安心請照顧假。

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