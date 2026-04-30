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台電80周年慶 「台電女婿」賴總統噴金句玩諧音梗：台電跳舞不跳電

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
自稱是台電女婿的總統賴清德出席台電80周年慶祝會並致詞，他說，看到開場員工K-POP熱舞表演時，讓他想到台電目的是「只跳舞不跳電」。圖／總統府flicker
自稱是台電女婿的總統賴清德出席台電80周年慶祝會並致詞，他說，看到開場員工K-POP熱舞表演時，讓他想到台電目的是「只跳舞不跳電」。圖／總統府flicker

台電今日舉行80周年慶祝大會，以「一度電點亮無限」做為生日主題，不僅播出台電員工維修電網的辛苦日常紀錄片，也由員工擔綱慶祝活動表演K-POP熱舞，「台電女婿」總統賴清德出席參加並致詞，他說，看到開場員工K-POP熱舞表演時，讓他想到台電目的是「只跳舞不跳電」。

賴清德在致詞時透露自己是台電女婿，以台電家族、台電女婿的身分來表達感謝，台電是一家80年的公司，員工3萬多人平均年齡才42歲，尤其台電舞團展現的活力，可以充分看出台電生生不息的生命力。他想，台電應該是用跳舞來呈現「台電只跳舞不跳電」的目標。

賴清德金句連發，大玩諧音梗，他說，現場有兩位有「ㄑ一ㄢˊ」的部長，總統府資政、前經濟部長沈榮津、前經濟部長王美花，還有兩位有「ㄑ一ㄢˊ」的董事長，台電前董事長朱文成及楊偉甫。

除了現任經長龔明鑫、前經長及前董事長之外，台塑石化董事長曹明、台泥集團董事長張安平，華新麗華董事長焦佑倫、中興電工董事長江馥年、工商協進會理事長吳東亮等皆出席祝賀。

龔明鑫致詞時以「櫛風沐雨護電網，晝夜不息保民生」感謝台電不分晝夜風雨搶修復電，並向在場立委鍾佳濱、林德福喊話「懇請在座立法委員，台電需要支持時，給台電一點支持和鼓勵」。賴清德也喊話兩立委，「林德福委員、鍾佳濱委員，有聽到剛剛龔部長講的嗎？在立法院要為台電多講話，特別是預算沒過時，你們要站出來呀」。台電因累積虧損嚴重，數次向立法院爭取增資或補貼，但並非每次都能成功。

台電 賴清德 金句

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