賴總統：基本工資下次破3萬 勞保修法讓勞工退休都能領到錢

五一勞動節前夕，賴清德總統30日接見「2026年全國模範勞工」。他表示，下一次如果再調高基本工資，就已經超過月薪3萬元。而《勞工保險條例》已經完成修法，除了將「政府撥補」明確入法，並清楚規範政府負最終支付責任，目的是要讓每一位勞工退休時都能領得到錢。

賴總統致詞提到，明天就是五一勞動節，他代表國家，向得獎人及全國廣大的勞工朋友致上最誠摯的敬意與謝意，感謝百工百業勞工每天兢兢業業、認真打拚，沒有大家的付出和貢獻，就沒有今天繁榮發展的台灣。

賴總統指出，今年獲選的51位全國模範勞工及10位全國模範移工能夠獲得表揚，每一位得獎人都代表著一個職業的匠人精神，背後也都有精采的人生故事。尤其要向10位獲獎的移工朋友表達台灣的感謝，大家遠離家鄉來到台灣打拚，不僅僅是個人的生涯發展，其實也幫助了台灣。

賴總統提到，百工百業、中小微企業是台灣護國群山的基石。過去一年在大家的共同打拚下，台灣交出亮眼成績單。去年經濟成長率達到8.68%，是15年來的最佳表現，這個禮拜台股更有傑出的表現，創下歷史新高。

他認為，這不僅是金融市場的數字，也代表台灣產業的世界級實力，更是所有勞工朋友的成功。未來政府會持續協助產業升級發展，提升競爭力，讓勞工朋友就業安定，並繼續精進勞工條件和權益，確保經濟成長的果實都能夠為全民所共享。

賴總統說，「尊嚴勞動，友善職場」是政府的目標，多管齊下要讓每一位勞工朋友都能在受尊重的環境中發揮專業，獲得更大的支持。

首先，今年基本工資已連續10年調升，月薪從2016年2萬8元調升到2萬9,500元、時薪也來到196元，不分國籍，一律平等對待，有超過247萬名勞工朋友受惠；下一次如果再調高基本工資就已經超過月薪3萬元。

第二，《勞工保險條例》已經完成修法，除了將「政府撥補」明確入法，並清楚規範政府負最終支付責任，目的是要讓每一位勞工退休時都能領得到錢；也建立了定期財務檢討機制，來確保勞保制度能夠長期穩健運作。

為了強化勞保財務穩定，政府從2020年開始持續撥補勞保基金，今年也將撥補1,300億元；政府要做所有勞工朋友的靠山，讓大家的退休生活更有保障。

第三，今年正式實施「彈性育嬰假新制」、「強化企業托育新制」以及「擴大生育補助方案」。政府要減輕年輕家庭的負擔，讓想成家、想生養的年輕世代有更大的信心、也能得到更多的支持。