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製造業景氣回溫 3月燈號轉升持平綠燈

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

台灣製造業景氣出現回穩跡象。台經院30日公布3月製造業景氣信號值為14.2分，燈號由代表低迷的黃藍燈轉為持平的綠燈，顯示整體景氣已有回暖跡象。

台經院分析，3月製造業景氣信號值明顯上揚，主要是春節過後廠商復工及庫存回補需求，以及企業因應戰事不確定性，備貨意願轉強，進出口、外銷訂單與生產指數年增率同步顯著擴大，其中製造業生產指數增幅創史上新高，進一步推升四大項目指標表現，使得整體製造業景氣燈號由偏弱的黃藍燈轉為持平的綠燈。若排除春節因素，3月景氣信號值仍優於前兩月平均，顯示製造業景氣已有明顯改善。

就構成項目觀察，五大指標中有四項上升，其中以經營環境面增加1.54分最多，其次為需求面增加0.97分，售價與原物料投入亦分別上升0.6分與0.57分；僅成本面下滑0.36分。

從產業別來看，電子電機相關產業表現最為亮眼。在AI與高效能運算需求帶動下，電子零組件業由綠燈轉為揚升的黃紅燈；電腦、電子產品及光學製品業更進一步轉為代表繁榮的紅燈。傳產方面，化學製品業因半導體與不動產需求回溫，加上備貨效應，景氣由藍燈大幅轉為黃紅燈；機械業則受惠半導體設備需求增加，由黃藍燈轉為綠燈。

不過，部分產業仍顯疲弱。基本金屬業螺釘、螺栓、鍍鋅鋼等產品，對美出口持續衰退，景氣續呈藍燈；汽車及其零件業則因進口車競爭與出口動能不足，同樣維持衰退藍燈。紡織與塑橡膠等產業略有改善，燈號皆由衰退藍燈轉為低迷黃藍燈。

台經院指出，高效能運算及AI等應用持續擴展，以及半導體產業資本支出擴大，將持續支撐電子機械相關產業表現，加上政府啟動油價平穩與關稅調整措施，有助於緩解短期衝擊；不過地緣政治不確定性依然偏高，若中東衝突情勢反覆，國際油價恐維持高檔震盪，並推升天然氣、航運及保險成本，金融市場亦可能隨股市波動，進而對全球經濟形成多重壓力，後續仍需密切關注國際情勢與終端市場變化，對製造業景氣的影響。

台經院

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