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進入用電高峰！曾文生：夏季夜尖峰用電量最高上看3800萬瓩 將創新高

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台電董事長曾文生今日表示，今年夏天夜尖峰用電量可能突破3800萬瓩，將創新高。圖為資料照片。圖/台電提供
台電董事長曾文生今日表示，今年夏天夜尖峰用電量可能突破3800萬瓩，將創新高。圖為資料照片。圖/台電提供

5月開始，台灣進入夏季用電高峰，台電董事長曾文生預估，今年夏季夜尖峰用電量將超過3800萬瓩，可能創下新高紀錄，但台電今年會有4部發電機組併聯供電，供電穩勢可維持相對穩定，夜間備轉容量率可維持7％。

台電今日舉行80周年慶祝大會，曾文生會後受訪時說明今夏電力供需評估。

曾文生指出，即將進入5月、夏季用電高峰，台電的興達3號機已經完成點火，開始進行測試，台中2號機30日下午也會點火，今年總計會增加4部大型發電機組，陸續併聯發電，「今年的供電情勢對台電來講是相對穩定的狀況」。

今年的用電量還是會繼續成長，曾文生表示，目前估算夏季夜尖峰用電量會突3800萬瓩，將刷新夜尖峰用電紀錄，但台電仍有信心將夜間備轉容量率維持在7％。

台電 曾文生 台中

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