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專家：台商赴美投資應轉換心態 促投資架構深度在地化

中央社／ 台北30日電

赴美投資逐漸成為台灣企業中長期布局方向，專家指出，台商投資美國前應轉換心態，若企業僅聚焦關稅或短期優惠，恐低估法遵、勞動與營運結構所帶來的長期影響，建議應在投資架構、合規治理、人才策略等方面完成深度在地化。

資誠（PwC Taiwan）今天舉辦「2026年企業全方位治理－韌性驅動力」研討會。

資誠聯合會計師事務所所長暨執行長徐聖忠指出，企業當前不僅面對單一風險管理問題，而是多重不確定性並存的新經營常態。治理的核心挑戰，在於能否在快速變動的環境中持續校準決策方向，並將轉型投入轉化為長期競爭力。

他認為，從實務經驗觀察，「韌性」已不再只是確保營運不中斷，更逐漸發展為整合數位治理、永續管理、全球布局與成長策略的綜合能力。

面對企業赴美投資浪潮，資誠美國業務負責人蘇宥人提及，赴美投資不僅是分散地緣政治風險、鞏固關鍵產業地位的重要選項，也正成為企業中長期布局的重要方向；不過，台商在投資美國前，應該要轉換心態，不能用過去投資中國、東南亞、印度的心態面對。

蘇宥人分析，若企業僅聚焦關稅或短期優惠，往往容易低估法遵、勞動與營運結構所帶來的長期影響，唯有在投資架構、合規治理、人才策略與在地營運策略上完成深度在地化，才能在2026年後的新台美關係架構下，真正實現投資效益。

他舉例，台灣是美國前10大貿易夥伴中唯一缺乏全面性「避免雙重課稅協定」的國家，光是股利扣繳率30%就讓許多台商吃不消，相較享有租稅協定的南韓、澳洲企業，投資報酬率可能影響至少10個百分點。

蘇宥人指出，美國眾議院去年1月通過台美避免雙重課稅相關法案，露出曙光，倘若完成立法，現行30%稅率可望降低至10%至15%，後續可密切關注美國參議院審議，並預先評估適用條件，準備好必要文件，以便法案通過後能迅速調整架構。

他也提醒，除了聯邦稅之外，美國50個州各自有不同的稅率和規定，若是在多個州做生意，每個州都可能要求申報繳稅，且部分州要求將全球所得合併計算，可能需要將台灣的利潤也算進去。

此外，許多企業也正透過併購加速推進成長，普華國際財務顧問公司執行董事周容羽指出，併購只是轉型的起點，真正考驗在於交易完成後，企業是否具備支撐跨產業整合的治理架構、內控機制與決策能力，進一步將策略意圖轉化為可持續的營運成果。

美國 關稅 資誠

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