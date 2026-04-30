快訊

報稅季逆轉勝！5月星座財運TOP5出爐 金牛腦子動得快、第一名鈔票狂進帳

空軍狙擊台積電得逞 護國神山收跌45元、拉低台股下跌376點收38,926點

五星酒店保全秀監控照「1晚1萬多房間隨我看超爽」 業者致歉究責

聽新聞
0:00 / 0:00

國發基金拋售聯合再生 國發會：非放棄綠能

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
立法院經濟委員會上午審查國發會及所屬單位預算案，國發會主委葉俊顯出席進行報告及備質詢。記者林伯東／攝影 林伯東
立法院經濟委員會上午審查國發會及所屬單位預算案，國發會主委葉俊顯出席進行報告及備質詢。記者林伯東／攝影 林伯東

國發基金近期處分聯合再生持股，引發市場關注。國發會主委葉俊顯30日在立法院表示，此舉並非放棄綠能產業，而是依規對投資超過五年的案件進行滾動檢討，且目前處分結果仍維持獲利。

立委邱議瑩今日於立法院經濟委員會質詢指出，國發基金近期釋出聯合再生約420萬股，持股比例降至5.81%，並保留一席董事，質疑在產業股價相對低迷之際退場，是否代表政府不再看好綠能發展。

葉俊顯對此回應，國發基金的投資作業要點明定，若投資時間超過五年即須啟動檢討，國發基金的功能在於扶持初期與新創產業，當公司營運步入軌道，所屬的產業目前具備自主站穩市場的能力後，官方資金就會評估是否退場。

針對退場時機與獲利狀況，葉俊顯透露，先前聯合再生股價表現相對穩定時，國發基金已進行小部分試探性釋股。他重申，國發基金的持股與民間投顧公司不同，不會短線頻繁進出，而是考量產業重要性與扶持初衷。經初步結算，國發基金在該案的整體投資仍呈現「小賺」，維持獲利狀態。

除了基金退場議題，「高德地圖」App的資安風險也成為質詢焦點，邱議瑩建議開發國產App以替代「高德地圖」這類具風險的外部工具。葉俊顯透露，該類產品的開發技術上並不困難，過去主要是受限於市場規模導致商業模式不明，目前在數位發展部「AI數位產業登峰」計畫引導下，可望整合內政部3D圖資與交通部大數據，媒合民間研發相關產品。

立法院 邱議瑩 葉俊顯 國發基金 國發會 聯合再生

延伸閱讀

促進中小企業投資有成！帶動民間投資110.27億元、109家公司掛牌

國發會葉俊顯：生技醫療有望成為下階段護國神山

起而行綠能轉進東南亞市場 拚今年營收翻倍並布局IPO

全球股市強勁反彈 4月海外基金績效：半導體族群助陣台股、科技勁揚

相關新聞

賴總統：基本工資下次破3萬 勞保修法讓勞工退休都能領到錢

五一勞動節前夕，賴清德總統30日接見「2026年全國模範勞工」。他表示，下一次如果再調高基本工資，就已經超過月薪3萬元。而《勞工保險條例》已經完成修法，除了將「政府撥補」明確入法，並清楚規範政府負最終

蕭美琴點名製衣產業 要成為「日不落產業」

副總統蕭美琴29日出席「台灣區製衣工業同業公會成立70周年慶祝大會暨晚會」，肯定製衣產業長期支撐台灣經濟發展。她強調，製衣產業不是夕陽產業，而是朝陽產業，更要成為賴清德總統常說的「日不落產業」。

沈榮津、王美花都來了 台電80周年慶少了這位前經濟部長

台電今日舉辦80周年慶，邀請到總統賴清德出席並致詞，前經濟部長沈榮津、王美花也來共襄盛舉，卻不見郭智輝。據了解，台電有邀請他來參加80周年慶，但郭智輝並沒有來。

黑天鵝、灰犀牛充斥！金融市場遇亂流 富邦金羅瑋：留意四大風險

2026年全球經濟情勢充滿黑天鵝與灰犀牛，中東戰火、主要央行貨幣政策動向及美國總統川普經貿外交政策等皆是當前經濟風險。富邦金控首席經濟學家羅瑋30日解析全球經濟情勢指出，全球金融市場後續將受中東衝突等

進入用電高峰！曾文生：夏季夜尖峰用電量最高上看3800萬瓩 將創新高

5月開始，台灣進入夏季用電高峰，台電董事長曾文生預估，今年夏季夜尖峰用電量將超過3800萬瓩，可能創下新高紀錄，但台電今年會有4部發電機組併聯供電，供電穩勢可維持相對穩定，夜間備轉容量率可維持7％。

AI助攻出口 客戶為戰事提前備貨 3月台經院製造業景氣燈號變綠燈

台經院今日發布台經院3月製造業景氣燈號，受惠AI及高速運算需求持續暢旺，且部分產業因客戶因應戰事不確定性提前備貨，出口及外銷年增擴大，廠商對3月景氣看好明顯增加，3月製造業景氣信號值增加3.32分至3

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。