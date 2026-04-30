國發基金拋售聯合再生 國發會：非放棄綠能

國發基金近期處分聯合再生持股，引發市場關注。國發會主委葉俊顯30日在立法院表示，此舉並非放棄綠能產業，而是依規對投資超過五年的案件進行滾動檢討，且目前處分結果仍維持獲利。

立委邱議瑩今日於立法院經濟委員會質詢指出，國發基金近期釋出聯合再生約420萬股，持股比例降至5.81%，並保留一席董事，質疑在產業股價相對低迷之際退場，是否代表政府不再看好綠能發展。

葉俊顯對此回應，國發基金的投資作業要點明定，若投資時間超過五年即須啟動檢討，國發基金的功能在於扶持初期與新創產業，當公司營運步入軌道，所屬的產業目前具備自主站穩市場的能力後，官方資金就會評估是否退場。

針對退場時機與獲利狀況，葉俊顯透露，先前聯合再生股價表現相對穩定時，國發基金已進行小部分試探性釋股。他重申，國發基金的持股與民間投顧公司不同，不會短線頻繁進出，而是考量產業重要性與扶持初衷。經初步結算，國發基金在該案的整體投資仍呈現「小賺」，維持獲利狀態。

除了基金退場議題，「高德地圖」App的資安風險也成為質詢焦點，邱議瑩建議開發國產App以替代「高德地圖」這類具風險的外部工具。葉俊顯透露，該類產品的開發技術上並不困難，過去主要是受限於市場規模導致商業模式不明，目前在數位發展部「AI數位產業登峰」計畫引導下，可望整合內政部3D圖資與交通部大數據，媒合民間研發相關產品。