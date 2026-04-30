勞動部多元培力就業計畫 助返鄉青年再出發

勞動部推動「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」多年，與全國民間團體合作，結合地方特色文化及資源，提升地區經濟與文化，並發展在地獨特產業，協助返鄉青年再出發。

勞動力發展署指出，自2025年迄今，「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」已協助超過800名的青年上工，透過參與計畫「做中學」讓進用人員提升職能，用人單位與勞動力發展署所屬各分署也會依需要辦理教育訓練與輔導進修考照等，協助進用人員提升就業能力再就業。

勞動力發展署提醒，返鄉青年有就業需求，可就近至公立就業服務機構辦理求職登記，民間團體若想申請多元培力計畫，亦可洽勞動力發展署所屬各分署。

勞動部勞動力發展署舉例，原本在新竹科技廠擔任輪班技術員的郭小姐，生活幾乎全被日夜輪班的工作節奏填滿。在母親過世後，為了照顧孩子，回到台中和平區的泰雅部落，參與「多元就業開發方案」，被社團法人原住民深耕德瑪汶協會進用，因為擁有中餐丙級證照，便加入廚房工作。

隨著實作經驗累積與協會資深人員的協助，郭小姐逐漸學會泰雅族的傳統飲食技藝，如醃豬肉、小米酒等，也慢慢掌握了部落長輩們喜好的口味，重新找回自信。

協會也透過「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」成為青年認識家鄉與文化教育的平台。透過泰雅織布等課程，讓年輕人在學習傳統技藝的過程中，理解文化歷史脈絡，建立自信與族群認同，願意返鄉重新再出發，達到雙贏成效。

勞動力發展署為協助民眾掌握最新就業機會，辦理「就業博覽會」系列活動，並由全國各地公立就業服務機構，提供多元就業媒合服務，協助求職民眾順利銜接職場。此外，也推動多項職業訓練與就業促進措施，協助待業或轉職民眾提升技能，增強就業競爭力。

無論是初次尋職、轉換跑道，或欲精進專業技能的民眾，皆可透過公立就業服務機構與台灣就業通網站獲得相關資訊。