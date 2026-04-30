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蕭美琴點名製衣產業 要成為「日不落產業」

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
副總統蕭美琴29日出席「台灣區製衣工業同業公會成立70周年慶祝大會暨晚會」，肯定製衣產業長期支撐台灣經濟發展。（總統府提供）
副總統蕭美琴29日出席「台灣區製衣工業同業公會成立70周年慶祝大會暨晚會」，肯定製衣產業長期支撐台灣經濟發展。（總統府提供）

副總統蕭美琴29日出席「台灣區製衣工業同業公會成立70周年慶祝大會暨晚會」，肯定製衣產業長期支撐台灣經濟發展。她強調，製衣產業不是夕陽產業，而是朝陽產業，更要成為賴清德總統常說的「日不落產業」。

蕭美琴致詞表示，非常榮幸受邀參與，見證台灣區製衣工業同業公會成立70周年的重要里程碑。她感謝在座所有產業界先進為國家的經濟奠定深厚的根基，不僅在台灣由農業社會轉型為工業國家的過程中扮演關鍵角色，更將台灣的產業實力拓展到全世界。

蕭美琴提到，70年前的台灣正歷經經濟轉型，許多年輕女性到工廠尋找經濟獨立和改善家庭環境的機會，以雙手一針一線創造出台灣第一波外銷經濟成就。現在，女性在產業中已經扮演共同制定重要決策的角色，顯示製衣產業的發展，正反映台灣社會結構的轉變與經濟奇蹟的持續擴大和延伸。

蕭美琴分享過去從事外交工作的經驗，就是將台灣的好行銷至國際，更信任台灣的產品。她指出，台灣在國際上常以半導體與科技產業受到關注，但傳統產業同樣不斷蛻變、升級，甚至打造出許多「世界之光」，值得國內外更多重視。

蕭美琴說，台灣製衣產業不僅已發展出完整的產業鏈，更導入創新科技、積極推動ESG理念，將環境永續與社會責任融入產品與生產過程，也在許多國際場合展現深厚的產業實力，包括參加巴黎奧運的代表隊所穿的服裝入選《富比士》雜誌評選前十名，以及各類國際運動賽事中，台灣製造的機能服飾被廣泛應用，令人驕傲。

她強調，最重要的是，台灣產業展現出強大的韌性，無論面對全球政經變化、人口結構轉變或供應鏈調整，都能靈活因應並持續發展。製衣產業不是夕陽產業，而是朝陽產業，更要成為總統常說的「日不落產業」。

她也說，台美產業關係密切，製衣與紡織產業過去70年已建立良好合作模式，相信未來包括軍工產業等百工百業都能借鏡此成功經驗，持續拓展全球布局。盼各界支持政府的國防安全政策和提出的預算案，讓台灣更有實力、更安全，人民在穩定且安全的環境中持續生活和發展事業。

蕭美琴 賴清德

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