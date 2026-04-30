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國發基金管理平台將上線 嚴盯9大專案基金成效

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

國發會主委葉俊顯30日在立法院指出，國發基金正規劃成立「投資整合管理平台」，將跨部會管考九大專案基金，並針對投資時效與績效建立檢討機制。葉俊顯強調，未來若投資案申請期程過長或績效不佳，將要求執行單位到委員會進行說明。

目前國發基金有七大主題式投資百億基金，包含經濟部中企署「中小企業實施方案」、經濟部發展署 「策略性服務業實施方案」與「策略性製造業實施方案」、 文化部「文化創意產業實施方案」、數發部數產署 「AI新創實施方案」、環境部「綠色成長淨零產業實施方案」、國科會「智慧機器人投資實施方案」。

立委邱志偉今日於立法院經濟委員會質詢指出，國發基金名下多項百億級投資方案，除「企業直接投資方案」與「創業天使投資方案」由國發會直管外，其餘多委由其他部會執行，相關虧損責任卻由國發基金承擔。

邱志偉舉例，2024年「中小企業實施方案」投資147家企業，其中有110家發生虧損，比例偏高，雖國發基金投資不需要完全以績效掛帥，但也不能虧損得太嚴重，此外，部分企業送案申請投資，等候時間竟長達兩年，顯見效率過低，國發基金應和相關單位共商，如何提高績效與效率。

葉俊顯指出，國發基金非以獲利為唯一優先目標，仍須協助輔導產業發展，因此正推動成立百億基金「投資整合管理平台」，該平台將納入現有的七大主題基金，以及未來規劃中的運動產業、大健康產業等新專案，未來會針對盈虧狀況與投資時序進行嚴格管考，若執行單位成效不彰，將請其至管理委員會報告。

立法院 機制 國科會

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