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我國無人機首季出口翻倍 今年外銷金額拚2.5億美元

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院30日召開第4,000次院會。（余弦妙攝）
行政院30日召開第4,000次院會。（余弦妙攝）

行政院30日召開院會，院長卓榮泰聽取經濟部報告無人機產業推動進展與成果。經濟部表示，我國無人機產業在政府持續投入下，整體產值與出口表現顯著成長，今年首季無人機整機出口值為1.15億美元，已超過2025年（0.93億美元）全年無人機整機出口總額約1.2倍，產業已逐步建立整機及關鍵零組件之非紅供應鏈能力，並成功切入國際市場，展現良好發展基礎與競爭優勢。今年目標整體產值可達200億元。

經濟部指出，國內目前已有逾267家業者投入無人機相關產業，在北、中、南各縣市均有廠商投入，發展涵蓋整機系統整合、動力模組、通訊及飛控等關鍵領域。透過中央與地方資源整合，可進一步強化產業鏈串聯與整體發展效益，為我國無人機產業長期發展奠定堅實基礎。

在推動成果方面，政府透過國防部軍用商規無人機採購，已建立整機非紅供應鏈整合能量，並帶動關鍵技術發展。同時，我國業者已成功打入美國無人機供應鏈，並與歐美日等多國建立合作關係，拓展國際市場布局；另於2026年4月與美國國際無人系統協會（AUVSI）簽署Green UAS認證授權，成為美國本土以外首個取得該認證之國家，有助提升我國驗證能量並促進業者進入國際市場。

此外，隨著無人機整機出口持續成長，今年第1季出口金額已超越去年全年，顯示我國無人機產業已逐步切入全球市場。政府亦持續透過研發補助及場域建置，推動關鍵技術研發與測試驗證能量，完善產業發展環境。

經濟部產業發展署長邱求慧補充，我國已與歐美日等9個國家簽署MOU，展現國際合作布局與高度信任基礎，目前洽談中的訂單金額，規模已突破百億元，例如在美國市場部分，已有逾20家國內業者(如中光電、神基等)打入 Skydio、Anduril 等美國無人機供應鏈、歐洲市場部分也已與歐洲第1大無人機公司Parrot簽署MOU，並針對鏡頭、馬達、整機等進行生產合作。

至於在產值部分，邱求慧表示，預估到2030年，整體產值將比2026年翻倍，提升至400億元。預計今年的外銷金額可突破2.5億美元。

經濟部強調，我國無人機產業正處於由起步邁向規模化發展之關鍵階段，面對全球非紅供應鏈需求提升，政府將持續強化跨部會協調，善用內需市場帶動商用與軍用無人機發展，推動量產規模與技術成熟，並拓展國際市場。未來亦將持續整合政策與產業資源，提升產業競爭力，打造台灣成為無人機民主供應鏈的亞太中心。

美國 行政院 無人機

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