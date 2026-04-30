聽新聞
0:00 / 0:00
沈榮津、王美花都來了 台電80周年慶少了這位前經濟部長
台電今日舉辦80周年慶，邀請到總統賴清德出席並致詞，前經濟部長沈榮津、王美花也來共襄盛舉，卻不見郭智輝。據了解，台電有邀請他來參加80周年慶，但郭智輝並沒有來，台電表示不清楚未出席原因。
郭智輝在社群平台臉書最近一次貼文，4月26日正好講到電力問題，質疑「地方政府可以一邊要求用電，一邊迴避對應的責任嗎？」，他說，近期台北市政府打算向台電收取「耗水費」引起討論，他認為這已不僅是單純的契約爭議，而是地方政府在公共資源配置上的權責界線與制度理解與現實脫節。展現對台電及經濟部的大力支持。
回顧郭智輝與台電的恩怨情仇，2025年5月1日由台電員工、民團發起的草綠T行動，曾包圍經濟部抗議錯誤的能政策害慘台電，當時的經濟部長郭智輝在立院備詢被立委質詢激怒時怒嗆台電員工如果看不下去可以離開，引發爭議。不過，郭智輝在經長任內也曾為薪資較低的台電雇員爭取到加薪。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。