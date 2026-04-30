富達國際：美股財報獲利前景維持正向 成長動能仍依少數產業

美國企業最近陸續公布第1季財報，富達國際指出，即使在地緣政治不確定性升溫的情況下，美股整體獲利預估仍維持上升趨勢，反映企業營運韌性與需求動能仍在。

統計顯示，S&P500大企業中已有49家企業公布，目前市場預估第1季S&P500企業營收和獲利年增率分別為9.7%和13.1%；分析師最近持續上調2026與2027年S&P500企業獲利預期，且上修幅度明顯高於歷史平均水準。

進一步觀察產業別，富達國際指出，最近獲利上修主要集中於能源與科技相關產業，其中能源股受油價上行帶動，科技股則受惠於AI需求與資本支出擴張。相較之下，消費、工業與醫療等產業的預期則偏向持平或小幅下修，顯示整體成長動能仍不均衡。

富達國際表示，雖然美股整體獲利前景維持正向，但市場表現將更依賴少數具成長動能的關鍵產業。AI為長期結構性成長主軸，其商業化進展與獲利貢獻，仍是本季財報與股市表現的關鍵觀察重點。

展望未來，富達國際表示，市場對地緣政治風險的敏感度逐步降低，相關事件對資產價格的影響邊際遞減，投資焦點正回歸基本面，特別是企業獲利成長動能能否延續。整體而言，全球經濟仍具韌性，企業獲利表現穩健，持續為風險資產提供支撐。

不過，富達也提醒，如果荷莫茲海峽關閉時間拉長，相關衝擊將難以忽視。後續需重點關注中國大陸在斡旋談判中的角色變化、美國對封鎖立場的調整，以及區域停火進展，這些因素將成為影響市場走向的關鍵變數。

投資策略上，富達建議仍以基本面優質企業為核心，結合具收益特性的全球股息策略與優質債券，並從不同區域與產業中，篩選具評價優勢與長期成長潛力的投資機會。