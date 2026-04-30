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黑天鵝、灰犀牛充斥！金融市場遇亂流 富邦金羅瑋：留意四大風險

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
富邦金控首席經濟學家羅瑋（右）、富邦金控經濟學家邱郁潔（左）分析全球經濟情勢。記者戴玉翔／攝影
富邦金控首席經濟學家羅瑋（右）、富邦金控經濟學家邱郁潔（左）分析全球經濟情勢。記者戴玉翔／攝影

2026年全球經濟情勢充滿黑天鵝與灰犀牛，中東戰火、主要央行貨幣政策動向及美國總統川普經貿外交政策等皆是當前經濟風險。富邦金控首席經濟學家羅瑋30日解析全球經濟情勢指出，全球金融市場後續將受中東衝突等地緣政治情勢、主要央行貨幣政策、美國經貿及對外政策、SpaceX IPO可能凍結大量市場資金等事件影響，投資人需持續留意相關因素對金融市場的衝擊。

富邦金控首席經濟學家羅瑋、富邦金控經濟學家邱郁潔、富邦投顧總經理陳永俊、台北富邦銀行資深協理尤敏君今日出席經研處活動，分析全球經濟情勢。

羅瑋指出，今年1月台積電法說會釋出2026年資本支出規劃超過原先預期，強化投資人對於AI強勁需求的信心；另一方面全球經濟卻也出現諸多灰犀牛事件，市場原本預期關稅不確定性可於2025年反應完畢，惟2月美國最高法院判定Trump對等關稅違憲，Trump祭出美國貿易法122條及301條款反制，301條款將於5月召開聽證會，122條款期限至7月中旬，關稅不確定性將持續左右市場信心。

羅瑋進一步分析目前全球經濟風險，首先需密切觀察中東戰事對實體經濟及金融市場影響的四條途徑。第一是伊朗透過空襲中東各國油田、海水淡化廠，打擊外界對中東各國和平的想像，導致市場對中東經濟的負面評價。二是通膨預期心理已經浮現，市場開始擔心主要央行政策動向出現變化，讓資產價格面臨重新定價。第三，荷姆茲海峽遭到封鎖，影響全球20%、30%的石油和天然氣運輸供給，尤以能源進口仰賴度高、儲備量最少的東南亞影響程度最大。美國雖藉此開拓海外石油出口市場，但國內通膨也蒙受國際能源價格飆漲的連動壓力。

風險最大的第四條路徑，若石油等供給實際中斷，跨產業鏈影響將擴大衝擊層面。尤以石油為工業基礎原料，如副產品氦氣是半導體供應鏈關鍵材料之一，缺料將導致產業鏈運作停擺。原先市場普遍預期戰事至少要在4月或5月結束，若拖延太久，整體經濟下行風險將大幅提升，金融市場反映實體經濟狀況，將可能導致比較明顯的下調。

邱郁潔表示，市場原預期今年FED可望降息兩碼，但因中東戰事導致市場擔憂主要央行寬鬆政策無以為繼，市場已預期ECB、BOE下半年可能邁入升息，澳洲央行更已在2月、3月升息兩次，新加坡央行也在4月收緊貨幣政策。由於2022年俄烏衝突前例，能源供給疑慮及飆漲價格打擊歐洲市場信心，加上經濟才在緩步復甦，若戰事持續導致能源造成的衝擊持續擴大，將增加歐洲陷入停滯性衰退的風險。

FED點陣圖也顯示官員對降息路徑意見分歧，部分官員認為通膨上行僅為短期情況，未來仍有降息空間；鷹派官員則主張應收緊貨幣政策避免通膨再次失控。短期而言，Fed應會維持利率不變觀望戰事影響，但在就業放緩的背景下，目前市場可能高估美國經濟在高油價下的韌性，並低估新主席降低利率的意願。

羅瑋分析，目前AI類股在股市中仍是最強族群，市場隨著美伊戰事發展，風險情緒獲得改善，資金又開始轉向整體獲利及成長性相對強勁的AI類股，這一波行情即是以美股科技股帶動全球資產上漲。

主要貨幣同樣反映中東情況的變化。美元指數在戰爭期間明顯反彈，顯示美元仍為主要避險工具，3月中下旬美元指數兩度回到100關卡以上，成為強勢貨幣。歐元反映市場對其陷入停滯性通膨的擔憂，走勢受到限制。日圓則因日本95%石油供應來自中東，能源供給疑慮以及財政赤字擴大擔憂，使得匯率表現持續偏弱。

美國 中東戰事 總經理

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