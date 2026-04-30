快訊

反共青年變極端保守派？匈牙利的民主豪賭故事

警假辦案騙6女拍照合成裸照僅調職挨批 高警局：「害群之馬」已免職

藍營陷軍購之亂…鄭麗文急電化解季麟連爭議 韓國瑜自嘲「打來開除我？」

聽新聞
0:00 / 0:00

Fed利率連三凍 中國信託投信：美經濟仍強韌 非投等債具表現空間

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美國聯準會（Fed）最新利率決策出爐，聯邦基金利率目標區間維持在3.50%～3.75%不變，為今年以來連續第三次按兵不動，且在通膨尚未更明確回到目標前，短期政策基調仍偏向「先觀察、利率維持較久」。對此中國信託投信表示，觀察美國經濟數據表現依舊強韌，雖有通膨隱憂，但降息空間仍存，在高利率環境延續、股市波動仍大的情境下，資金更重視穩定現金流與抗震能力，非投等債因票息相對較高，可望成為市場關注焦點。

主動中信非投等債ETF（00981D）經理人陳昱彰指出，美國非投等債市場自2000年以來規模持續擴張，至2026年第1季達約1.4兆美元、累計增幅約146%，顯示投資人對非投等債配置具有長期需求，有助支撐非投等債市場的資產角色與流動性表現。在聯準會維持利率不變、且美國經濟未見衰退徵兆的情況下，非投等債可望兼具「收益」與「相對抗波動」的配置價值。

針對市場配置方向，陳昱彰表示，非投等債具備票息率較高、存續期間相對短等特性，對利率波動的敏感度相對較低，更適合作為震盪市況下的收益型配置；從今年以來表現也可觀察到，非投等債總報酬相對優於投資等級債與公債，顯示資金正在重新評價其在資產配置中的角色。

陳昱彰指出，若以宏觀環境來看，聯準會聲明仍描述美國經濟活動擴張、就業穩定，代表景氣並未走向急速轉弱；在此情境下，債券投資的核心仍是「先把票息拿穩」，同時等待利率或信用利差出現有利變化所帶來的潛在價差機會。 尤其非投等債多屬企業融資工具，當經濟維持韌性、企業基本面未明顯惡化時，市場對其風險溢酬的要求有機會下降，進一步支撐價格表現。

展望後市，陳昱彰提醒，短線仍須留意能源價格與地緣政治對通膨的推升效應，是否讓各國央行的「高利率維持更久」時間拉長；同時，日本央行雖維持利率不變，但投票結構與通膨展望上修已使政策訊號偏鷹，若後續真的朝升息靠攏，匯率與資金流向波動可能加大，投資人更需要透過多元資產分散風險。其中債券不只是避險工具，更是資產配置中穩定現金流的重要來源。在股債平衡架構下，非投等債於今年多次市場震盪中，已展現相對抗跌與收益撐底的效果，因此相對具備投資價值，值得投資人納入資產配置一環。

美國 美國經濟 聯準會

延伸閱讀

Fed鮑爾最後一舞！決議利率連三凍 但四名官員提異議

00981D年化配息率破8％！美伊衝突推升殖利率…法人曝分批進場好時機

迎戰降息循環！00988B短天期債券ETF…鎖定高息還能拚價差

美日市場吸金 專家喊進

相關新聞

黑天鵝、灰犀牛充斥！金融市場遇亂流 富邦金羅瑋：留意四大風險

2026年全球經濟情勢充滿黑天鵝與灰犀牛，中東戰火、主要央行貨幣政策動向及美國總統川普經貿外交政策等皆是當前經濟風險。富邦金控首席經濟學家羅瑋30日解析全球經濟情勢指出，全球金融市場後續將受中東衝突等

AI助攻出口 客戶為戰事提前備貨 3月台經院製造業景氣燈號變綠燈

台經院今日發布台經院3月製造業景氣燈號，受惠AI及高速運算需求持續暢旺，且部分產業因客戶因應戰事不確定性提前備貨，出口及外銷年增擴大，廠商對3月景氣看好明顯增加，3月製造業景氣信號值增加3.32分至3

我國無人機首季出口翻倍 今年外銷金額拚2.5億美元

行政院30日召開院會，院長卓榮泰聽取經濟部報告無人機產業推動進展與成果。經濟部表示，我國無人機產業在政府持續投入下，整體產值與出口表現顯著成長，今年首季無人機整機出口值為1.15億美元，已超過2025

沈榮津、王美花都來了 台電80周年慶少了這位前經濟部長

台電今日舉辦80周年慶，邀請到總統賴清德出席並致詞，前經濟部長沈榮津、王美花也來共襄盛舉，卻不見郭智輝。據了解，台電有邀請他來參加80周年慶，但郭智輝並沒有來，台電表示不清楚未出席原因。

白話財經EP185｜美伊戰爭推升油價 全球市場馬照跑、舞照跳？ft.孫明德

美伊戰爭開打至今已經兩個月了，全球能源市場震盪對經濟的影響深遠，尤其塑化與化肥產業，後續是否會伴隨通膨與經濟衰退呢？本集白話財經邀請台經院景氣預測中心主任孫明德，分析近期全球總體經濟的走勢與現況。

中信集團砸1400億投資運動經濟 這盤棋在下什麼？

中信金控透過旗下壽險子公司台灣人壽在台灣從北到南陸續投資運動事業，包括先前的桃園航空城的巨蛋形體育場館、台中漢神洲際購物廣場、到4月浮上檯面的台中超巨蛋BOT開發案，到高雄澄清湖棒球場的公辦都更，中信

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。