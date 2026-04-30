AI助攻出口 客戶為戰事提前備貨 3月台經院製造業景氣燈號變綠燈

台經院今日發布台經院3月製造業景氣燈號，受惠AI及高速運算需求持續暢旺，且部分產業因客戶因應戰事不確定性提前備貨，出口及外銷年增擴大，廠商對3月景氣看好明顯增加，3月製造業景氣信號值增加3.32分至3月14.20分，燈號由代表景氣低迷的黃藍燈轉為持平的綠燈。不過戰事前景充滿不確定性，國際油價恐維持高檔，台灣AI投資帶動成長動能雖可望延續，但地緣政治風險干擾將使支撐力道受限。

台經院分析，國際各主要經濟體出口表現及製造業景氣維持在擴張區間，惟日本及東南亞等地區因荷姆茲海峽通行受阻，能源供應不確定性升高，進而影響其3月PMI表現，顯示多數亞洲國家製造業景氣表現仍受中東戰事干擾。

至於國內方面，受惠於AI及高速運算等新興應用需求持續暢旺、春節過後下游廠商復工與回補庫存需求，以及客戶因應戰爭不確定性提前備貨，帶動進出口、生產及外銷訂單年增率持續擴大，推升需求及原物料投入等指標表現。金融市場因對戰事推升通膨預期升溫，3月台股指數較2月略為回檔，但年增率表現仍優於2月，成交量亦有放大，顯示市場交投動能仍具支撐，加上廠商調查顯示，看好當月景氣之業者比例較上月明顯增加，帶動經營環境面指標上升。整體製造業景氣信號值由115年2月修正後10.88分，增加3.32分至3月之14.20分，燈號由代表景氣低迷的黃藍燈轉為持平的綠燈。

台經院表示，就細部產業來看，化學製品業受商用不動產及半導體業需求回溫，加上客戶因中東戰事提升備貨意願，帶動塗料、產業用及醫用等化學品需求增加，外銷訂單及生產指數等年增率由上月雙位數衰退轉為雙位數成長，推升原物料投入及需求等面向指標表現，3月本產業景氣燈號由代表衰退的藍燈轉為揚升的黃紅燈。

至於電腦、電子產品及光學製品業，受惠於筆電新品效應，以及AI與雲端服務需求強勁，筆電、伺服器與網通等產品需求持續增加，帶動進出口、外銷訂單及生產等指標增幅顯著擴大，推升五大項目指標表現，3月本產業景氣燈號由代表揚升的黃紅燈轉為繁榮的紅燈。

展望未來，台經院認為，高效能運算及AI等應用持續擴展，以及半導體產業資本支出擴大，將持續支撐電子機械相關產業表現。惟近期中東衝突及能源風險升溫，雙方在海峽通行權與核計畫等關鍵議題仍存歧見，地緣政治不確定性依然偏高。若衝突情勢反覆，國際油價恐維持高檔震盪，並推升天然氣、航運及保險成本，金融市場亦可能隨股市波動，進而對全球經濟形成多重壓力。另美方仍對關稅改以《1974年貿易法》第122條及301條等機制延續其關稅政策，顯示其貿易策略不因法律爭議而中斷，將持續干擾全球供應鏈布局與企業投資決策。

台經院分析，台灣因AI投資所帶動成長動能可望延續，加上政府啟動油價平穩與關稅調整措施，有助於緩解短期衝擊，但地緣政治風險持續干擾下，支撐力道恐將受限，後續仍需密切關注國際情勢與終端市場變化對製造業景氣之影響。