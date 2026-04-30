從用電到發電 內政部：37座污水廠年發電破1,800萬度

政府加速綠能布局，先從公共設施下手。內政部表示，目前已在全台37座污水處理廠設置太陽光電，年發電量約1,833萬度，未來還有擴充空間，並同步推動建築強制設置太陽光電，讓都市從「用電者」轉為「發電者」，作為邁向2050淨零碳排的重要策略。

行政院日前召開氣候變遷與淨零轉型會議，內政部指出，已全面盤點可發展綠能的公有場域，優先鎖定污水處理廠與再生水廠作為示範據點。目前37座污水處理廠已完成光電設置，總裝置容量達14.35MW，不僅提升公共設施能源自給能力，也穩定供應綠電。

在制度面，內政部已與經濟部發布「建築物設置太陽光電發電設備標準」，明定新建、增建或改建建築物，只要面積達1,000平方公尺以上，就必須設置一定規模的太陽光電設備。內政部強調，未來建築不只是耗能體，還會成為能源生產者，透過屋頂與外牆設置光電設備，提升都市整體能源自主性。

除了既有成果，政府也持續擴大潛力場域。內政部盤點，目前還有13座污水處理廠具備新增或擴充空間，預估可再增加約2.95MW裝置容量。推動方式也從過去只利用屋頂，進一步延伸到污水處理池上方，大幅提高可利用的日照面積。

至於地熱等其他再生能源，內政部說，在國家公園等環境敏感區域，仍以生態保育與景觀維護為優先，避免綠能開發影響自然環境。

內政部表示，未來將持續透過法規調整與示範案例，提升公部門綠能使用比例，同時帶動民間投入，逐步推進能源轉型，朝2050淨零排放目標邁進。