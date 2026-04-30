快訊

粿王不倫判決已上網公開 無鹹濕露骨內容…他曝法官最主要考量

國1南向桃園路段大客車和3小客車連環撞釀4傷 回堵5公里

毒品糾紛凌虐命危！宜蘭男遭囚打10小時「橫紋肌溶解」丟包 2惡煞收押

聽新聞
0:00 / 0:00

營造業免驚！國內瀝青庫存可供應至7月底 價格回歸平穩

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

為因應中東情勢波動對國內產業造成的影響，經濟部30日表示，政府將積極掌握瀝青供需狀況，並與國內主要供應商中油及中塑公司密切協調，確保國內料源供應無虞，目前國內瀝青供應鏈運作已可足量供應至7月底，市場價格亦已回歸平穩。

經濟部表示，國內瀝青主要由中油與中塑兩大廠商供應，截至4月28日止，兩者合計庫存達6.1萬噸；若加計中油預計於5月進口瀝青0.9萬噸，依國內每月約1.9萬噸的需求量估算，整體庫存水位相當充足，可足量供應至7月底。

在供應調度與價格方面，為保障國內需求，中塑公司已表示優先滿足國內市場需求，以確保料源供應充足。近期瀝青市場價格已逐步回穩，中油與中塑之價格趨於一致，顯示市場機制已穩定運作。

此外，針對各界關切之建材物料價格上漲議題，為避免不當價格哄抬，經濟部將透過跨部會協調及即時應變作為，嚴防哄抬囤貨。如有不當行為，啟動跨部會「物價聯合稽查小組」展開稽查作業，以維護民生及經濟運作穩定。

經濟部強調，面對國際局勢挑戰，政府將持續透過產業調度機制，密切監控瀝青庫存與需求變化。目前國內可穩定供應至 7 月底；廠商亦持續積極尋求進口料源，以進一步提升供應能量，業者無需恐慌。未來經濟部將持續與國內相關廠商保持密切聯繫，滾動式檢討市場供需，以確保各項產業運作穩定。

市場 經濟部 中東 瀝青 中油

延伸閱讀

運將可補貼油價6千元 民生天然氣5月凍漲

卓揆肯定中油撐起民生及產業競爭力 將由經濟部全力支持改善財務結構

北京准出口50萬噸成品油 緩解燃料供應緊張

中東能源緊張推升供應缺口 日媒：日本進口大陸化工產品大增

相關新聞

卓揆：明年最低工資保證逾3萬 勞保基金餘額逾1.4兆

明天就是勞動節，行政院長卓榮泰昨（29）日出席模範勞工表揚典禮時掛保證，明年最低工資一定突破3萬元，他並強調，在撥補勞保基金多年後，基金餘額已超過1.4兆元，勞工可以安心。

台灣主權評等標普給AA+ 預估今年GDP增幅維持6.3%高水準

標普全球評級昨（29）日發布台灣主權信用評等報告，確認長期發行體信用評等「AA+」，短期發行體信用評等「A-1+」；長期評等展望「穩定」。

中信集團砸1400億投資運動經濟 這盤棋在下什麼？

中信金控透過旗下壽險子公司台灣人壽在台灣從北到南陸續投資運動事業，包括先前的桃園航空城的巨蛋形體育場館、台中漢神洲際購物廣場、到4月浮上檯面的台中超巨蛋BOT開發案，到高雄澄清湖棒球場的公辦都更，中信

財部：審慎規劃財政措施

標準普爾信評公司（S&P）報告指出我國長期主權信用評等為AA+級，展望穩定，並肯定央行貨幣政策、財政部財政紀律表現。央行昨日發布新聞表示，該報告顯示央行貨幣政策極具彈性，且台灣通膨率維持低而穩定；財政

風電3-3選商 獎勵加碼

經濟部能源署昨（29）日舉辦離岸風電區塊開發3-3行政契約說明會。回應開發商建議，能源署表示，3-3期業者除可依電業法申請展延外，亦可因達成提前完工併網、在地產業及經濟效益、能源韌性項目，可再獲至多五

卓揆：明年最低工資一定超過3萬元

明天是五一勞動節，行政院長卓榮泰昨出席「一一五年全國模範勞工」表揚典禮致詞時，除對獲獎勞工致意，也跟大家保證「明年最低工資一定超過三萬元」，且超過的數字，會讓勞動部長洪申翰沒有壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。