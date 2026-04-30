營造業免驚！國內瀝青庫存可供應至7月底 價格回歸平穩

為因應中東情勢波動對國內產業造成的影響，經濟部30日表示，政府將積極掌握瀝青供需狀況，並與國內主要供應商中油及中塑公司密切協調，確保國內料源供應無虞，目前國內瀝青供應鏈運作已可足量供應至7月底，市場價格亦已回歸平穩。

經濟部表示，國內瀝青主要由中油與中塑兩大廠商供應，截至4月28日止，兩者合計庫存達6.1萬噸；若加計中油預計於5月進口瀝青0.9萬噸，依國內每月約1.9萬噸的需求量估算，整體庫存水位相當充足，可足量供應至7月底。

在供應調度與價格方面，為保障國內需求，中塑公司已表示優先滿足國內市場需求，以確保料源供應充足。近期瀝青市場價格已逐步回穩，中油與中塑之價格趨於一致，顯示市場機制已穩定運作。

此外，針對各界關切之建材物料價格上漲議題，為避免不當價格哄抬，經濟部將透過跨部會協調及即時應變作為，嚴防哄抬囤貨。如有不當行為，啟動跨部會「物價聯合稽查小組」展開稽查作業，以維護民生及經濟運作穩定。

經濟部強調，面對國際局勢挑戰，政府將持續透過產業調度機制，密切監控瀝青庫存與需求變化。目前國內可穩定供應至 7 月底；廠商亦持續積極尋求進口料源，以進一步提升供應能量，業者無需恐慌。未來經濟部將持續與國內相關廠商保持密切聯繫，滾動式檢討市場供需，以確保各項產業運作穩定。