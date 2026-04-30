聽新聞
0:00 / 0:00

北車商場招標爭議延燒 微風籲剔利益衝突評委

聯合報／ 記者林海胡瑞玲／台北報導
台北車站商場ROT案，由新光三越百貨拿下15年經營權，對此結果，微風集團副總經理高銘頂召開記者會向大眾說明程序爭議。記者曾原信/攝影 賴昭穎
台北車站商場ROT案，由新光三越百貨拿下15年經營權，對此結果，微風集團副總經理高銘頂召開記者會向大眾說明程序爭議。記者曾原信/攝影 賴昭穎

台北車站商場重新招標，台鐵公司宣布由新光三越拿下未來廿三年經營權，現任經營者微風集團不滿審議過程充滿瑕疵，微風副總經理高銘頂昨呼籲，台鐵應重新檢視評選結果正當性，並應該剔除有利益衝突疑義的評委分數。

台鐵公司董事長鄭光遠昨說，北車商場招標案評選結果已公告，後續將按照促參法規定進行。任何廠商有異議，即日起的卅日內可提出，台鐵會按照程序回應；評委部分，都有按照程序處理。

新光三越則表示，自始至終均依相關規定辦理，感謝此案給了新光三越機會，進一步服務消費大眾，並重塑國門意象，會全力以赴；對於後續作業，尊重主管機關依程序推進，亦盼各界理性看待本案。

高銘頂昨舉行記者會，他指出，北車商場是重大公共建設標案，社會期待的不是單純的結果，而是可以被公平檢視的程序，但還沒有公告評選結果之前，連媒體都比競標廠商還早知道評選結果，洩密的內容更是鉅細靡遺甄審過程與內容，因此懷疑洩密的時間點，且洩密更可能影響評選結果，而台鐵至今也未針對調查洩密的過程與說明。

高銘頂表示，此次標案採序位法評定，最終排名僅有一分之差，任何一位甄選委員評分偏差，都將直接改寫最終勝負，但評委名單中，寰宇國際財務顧問公司總經理范雪梅與新光三越存在明顯的經濟與業務往來關係。

高銘頂表示，新光三越透過金控體系對新光人壽有實質影響力，但是范雪梅常為新光人壽提供顧問服務，與現行法規與利益迴避原則衝突，評選結果難以為大眾信任。

台鐵回應，均已在會議前充分告知甄審委員有關「民間參與公共建設甄審委員會委員須知」第六條，應即迴避事項的規定，委員也已確認知悉，台鐵於過程中均踐行相關廉政告知事項；同時，針對評選結果疑似提早被外界掌握一事，公司已啟動內部調查。

高銘頂強調，提出異議並非針對結果的情緒反應，也無意要求推翻整體標案或要求全面重新評選，但為了維護制度的公信力與公共利益，主管機關應該依法剔除該名具利益衝突疑義的委員評分，並在排除爭議後重新計算結果，唯有透過嚴謹的程序校正，才能確保評選結果公平與合法。

高銘頂也說，微風並不知道評委的分數，因此不知道剔除分數後會否改變排序，但爭的不是輸贏，而是程序的公平與爭議，但與新光三越只有一分之差，因此很有信心如果爭議評委分數剔除後，微風會是最優申請人，但若台鐵不接受微風訴求，後果由台鐵自行承受，微風會利用法律提供的救濟行為進行處置，包括行政訴訟與假處分都不排除。

微風 微風集團 新光三越

延伸閱讀

北車商場評選提前揭露、評委爆未利益迴避 台鐵董座回應了

一分之差…新光三越奪北車商場經營權 微風指控2瑕疵

影／質疑北車商場標案評選程序有疑慮 微風副總：求公平非爭輸贏

北車商場15+8年經營權新光三越出線 微風三點異議

相關新聞

北車商場易主…法界稱翻案不易 微風需提具體事證

台北車站商場ＲＯＴ案評審結果引發爭議，落榜的現任經營者微風質疑評選程序與評審機制，讓招標案進入延長賽。財政部推動促參司官員指出，依法微風可先向台鐵提出異議，若不接受對台鐵的回應，可再向財政部提申訴審議

卓揆：明年最低工資一定超過3萬元

明天是五一勞動節，行政院長卓榮泰昨出席「一一五年全國模範勞工」表揚典禮致詞時，除對獲獎勞工致意，也跟大家保證「明年最低工資一定超過三萬元」，且超過的數字，會讓勞動部長洪申翰沒有壓力。

北車商場招標爭議延燒 微風籲剔利益衝突評委

台北車站商場重新招標，台鐵公司宣布由新光三越拿下未來廿三年經營權，現任經營者微風集團不滿審議過程充滿瑕疵，微風副總經理高銘頂昨呼籲，台鐵應重新檢視評選結果正當性，並應該剔除有利益衝突疑義的評委分數。

憂面臨挑戰…台美貿易新局 產學倡議租賃業助中小企業突圍

中租控股策略長廖英智表示，受惠於半導體聚落效應，電力供應等相關產業正蓬勃成長，相較之下，傳統產業面臨了許多挑戰；在此關鍵...

標普報告指出我國長期主權信用評等為AA+級 展望穩定

根據最新S&P報告指出，我國長期主權信用評等為「AA+」，展望「穩定」。S&P認為，在能源危機及全球貿易前景具不確定性之經濟逆風下，台灣淨對外資產部位穩健(robust net external as

勞工持續加薪！ 卓榮泰承諾：2027年最低工資一定破3萬元

行政院長卓榮泰29日指出，政府已連續10年調升最低工資，目前月薪已達2萬9,500元、時薪196元，2027年最低工資一定突破新台幣3萬元並強調在撥補勞保基金多年後，基金餘額已達近1.4兆，勞工可以安

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。