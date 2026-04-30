風電3-3選商 獎勵加碼

經濟部能源署昨（29）日舉辦離岸風電區塊開發3-3行政契約說明會。回應開發商建議，能源署表示，3-3期業者除可依電業法申請展延外，亦可因達成提前完工併網、在地產業及經濟效益、能源韌性項目，可再獲至多五年延長售電年限獎勵。

換言之，營運期限可由原本「20+10」年再延長五年，即最長35年。

此外3-3期規劃以2030至2031年為完工併網目標，能源署規劃彈性併網機制，須於獲配年度完成100%水下基礎安裝或50%風機併聯時，得延後一年完工併聯。

區塊開發3-3期選商已規劃3.6GW（百萬瓩）容量分配，預計年底完成選商。能源署副署長陳崇憲強調，今年3-3期選商一定會有結果，同時也希望未來離岸風電開發要有明確的規劃與藍圖，讓開發商能穩健的在台投資。