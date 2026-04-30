卓揆：明年最低工資保證逾3萬 勞保基金餘額逾1.4兆

明天就是勞動節，行政院長卓榮泰昨（29）日出席模範勞工表揚典禮時掛保證，明年最低工資一定突破3萬元，他並強調，在撥補勞保基金多年後，基金餘額已超過1.4兆元，勞工可以安心。

卓榮泰昨日出席全國模範勞工表揚典禮致詞時表示，政府在穩定全國民生經濟各方面，一定要把勞工基本權益往上提升。政府已連續十年政府調整最低工資，今年最低工資月薪為29,500元，時薪也達到196元。「我跟大家保證，明年一定超過3萬元！而且超過的數字，會讓洪部長（指勞動部長洪申翰）沒有壓力。」

勞動部依照慣例，會在每年第3季邀集勞資政學四方召開最低工資審議委員會，決定隔年的最低工資，賴總統先前已承諾調升，卓揆昨日在勞動節前再次掛保證，要讓勞工安心。

今年最低工資月薪達29,500元，換言之，只要今年審議時再調高1.7％以上，明年最低工資月薪就能飛越30K，將是連11漲。

對於勞保財務，卓榮泰說，這是勞動部非常在意的一件事，自2020年起，政府逐年編列預算支持、撥補勞保基金，至2026年將累計撥補5,170億元，未來每年還會朝此方向進行，正因有撥補政策，勞保基金餘額已經超過1.4兆元，勞工可以安心。

卓榮泰說，勞保條例已將政府撥補及支付最後責任明文入法，用法律保障勞工權益，謝謝立法院朝野黨團支持，行政、立法永遠要站在一起，現在也希望能夠把行政院送到立法院中央政府總預算儘速通過，就能如期展開各項預定工作。

友善職場方面，卓榮泰表示，政府一定全力支持勞動部，做好全面規劃，打造工作平權的友善生活環境。

最低工資至今年已經連十漲，每月最低工資由2016年的20,008元調漲至2026年的29,500元，漲幅為47.4%；每小時最低工資也由120元調漲至196元，漲幅為63.3%。