卓揆：明年最低工資一定超過3萬元

明天是五一勞動節，行政院長卓榮泰昨出席「一一五年全國模範勞工」表揚典禮致詞時，除對獲獎勞工致意，也跟大家保證「明年最低工資一定超過三萬元」，且超過的數字，會讓勞動部長洪申翰沒有壓力。

全國產業總工會理事長戴國榮說，若只調至三萬元，調幅不到百分之二，今年第三季的最低工資審議，勞團絕對不會在國內生產毛額（ＧＤＰ）上讓步，去年審議已經調得太少，這次一定要討回來。

工總則說，基本工資如果調漲，對於企業的負擔會加重，雖然去年台灣的經濟成長表現不錯，但主要集中在電子產業，因此基本工資如果要調漲，應該要進行多方考量，產業應該要有所區別。

近幾年最低基本工資年年調漲，今年月薪已達二萬九五○○元、時薪一九六元。卓榮泰表示，政府致力穩定經濟、民生，也一定要提升勞工基本權益，政府已經連續十年調漲最低工資，現在已經來到二萬九五○○元，他跟大家保證，「明年一定超過三萬元」。

卓榮泰還笑稱勞動部最近很「過動」，提出很多新措施，包括彈性育嬰假，提升男性申請育嬰留職停薪比率，讓爸爸跟小孩距離不再那麼遙遠，這也代表彈性育嬰政策值得再深化、提升，符合民眾需求。

卓榮泰也提及勞保基金財務，政府從二○二○年起持續撥補，至今挹注了五一七○億元，未來也將會持續朝此方向邁進，也因為撥補，勞保基金水位迄今超過一兆三千多億元，「大家可以安心」，撥補、政府最終支付責任也已經入法。

卓榮泰說，移工對於台灣製造、營造、農漁業、家庭照顧幫了很多忙，期盼移工跟台灣社會一起共榮、向上發展。他強調，移工是補充人力，政府也會全面優化本國籍勞工權益。