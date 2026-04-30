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財部：審慎規劃財政措施

經濟日報／ 記者邱琮皓任珮云／台北報導

標準普爾信評公司（S&P）報告指出我國長期主權信用評等為AA+級，展望穩定，並肯定央行貨幣政策財政部財政紀律表現。央行昨日發布新聞表示，該報告顯示央行貨幣政策極具彈性，且台灣通膨率維持低而穩定；財政部也表示，將審慎規劃各項財政措施。

財政部昨（29）日表示，2026年各級政府財政赤字占GDP比率預算數為0.9%。標普認為我國債務成長幅度相對溫和，預估今年底占GDP比率為22.4%，未來三年大致維持穩定。財政部將審慎規劃各項財政措施，促進經濟及產業穩定發展，同時落實債務控管。

央行則揭露S&P的最新報告指出，台灣長期主權信用評等為「AA+」，展望「穩定」。S&P認為，在能源危機及全球貿易前景具不確定性之經濟逆風下，台灣淨對外資產部位穩健、財政狀況強健，以及極具彈性的央行貨幣政策仍可支撐信用評等。

信用 財政部 貨幣政策

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