聽新聞
0:00 / 0:00
財部：審慎規劃財政措施
標準普爾信評公司（S&P）報告指出我國長期主權信用評等為AA+級，展望穩定，並肯定央行貨幣政策、財政部財政紀律表現。央行昨日發布新聞表示，該報告顯示央行貨幣政策極具彈性，且台灣通膨率維持低而穩定；財政部也表示，將審慎規劃各項財政措施。
財政部昨（29）日表示，2026年各級政府財政赤字占GDP比率預算數為0.9%。標普認為我國債務成長幅度相對溫和，預估今年底占GDP比率為22.4%，未來三年大致維持穩定。財政部將審慎規劃各項財政措施，促進經濟及產業穩定發展，同時落實債務控管。
央行則揭露S&P的最新報告指出，台灣長期主權信用評等為「AA+」，展望「穩定」。S&P認為，在能源危機及全球貿易前景具不確定性之經濟逆風下，台灣淨對外資產部位穩健、財政狀況強健，以及極具彈性的央行貨幣政策仍可支撐信用評等。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。