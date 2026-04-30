台灣主權評等標普給AA+ 預估今年GDP增幅維持6.3%高水準

標普全球評級昨（29）日發布台灣主權信用評等報告，確認長期發行體信用評等「AA+」，短期發行體信用評等「A-1+」；長期評等展望「穩定」。

標普點出台灣四大優勢，包括穩健的外部資產部位、強健的財政環境與貨幣靈活性，以及具競爭力的電子製造業，將在能源危機與尚不明朗的全球貿易條件帶來的經濟逆風中提供支撐。

「穩定」的評等展望反映：標普預期未來24個月對台灣半導體出口的結構性需求應可抵銷長期以來地緣政治緊張情勢與不斷演變的貿易環境帶來的成長阻礙。

標普指出，授予台灣評等基於穩健的外部地位與強健的經濟表現。具競爭力的出口產業將持續因科技產業進步而受惠，台灣成長前景較收入水準相近的其國家更為強勁。若半導體出口需求維持成長動能，同時兼顧能源衝擊與供應鏈受干擾的挑戰，預測2026年經濟成長率可望維持在6.3%的高水準。

標普認為，強勁的淨外部資產部位與強健的貨幣靈活性持續為台灣評等提供支撐。強勁的歲入成長與節制的支出使財政赤字問題得到控制。充裕的流動性與低償債成本進一步增強政府財政實力。惟快速高齡化的人口與國防需求可能會在未來幾年增加預算壓力。

強勁的外部指標仍是政府主要的信用支持因素，此源自於龐大且穩定的經常帳盈餘；標普預估2026年至2029年台灣經常帳盈餘在GDP中的占比平均為 17.2%。此外，新台幣為一種交易活躍的貨幣，在全球外匯市場交易量中占比在1%以上具有深度。

2025年初步估計顯示，各級政府赤字對GDP比為0.8%，初步預算赤字對GDP比則為1.1%。政府的歲入高於預算。鑑於國防與社會福利支出增加，2026年政府預算赤字對GDP比將為1.0%。各級政府的淨借款對GDP比自2012年起便持續下降，預測2026年底前將維持在22.4%且未來三年維持穩定。