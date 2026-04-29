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憂面臨挑戰…台美貿易新局 產學倡議租賃業助中小企業突圍

中央社／ 台北29日電
台北市租賃公會於4月下旬主辦「台美關稅與投資協議下企金融資新局」座談會，邀請產學人士探討因應之道。與談者總結，租賃融資業者能彈性靈活提供設備與資金支持，鞏固產業鏈基礎，是避免產業空洞化、失業與社會風險擴大的關鍵防線。示意圖／AI生成
台北市租賃公會於4月下旬主辦「台美關稅與投資協議下企金融資新局」座談會，邀請產學人士探討因應之道。與談者總結，租賃融資業者能彈性靈活提供設備與資金支持，鞏固產業鏈基礎，是避免產業空洞化、失業與社會風險擴大的關鍵防線。示意圖／AI生成

中租控股策略長廖英智表示，受惠於半導體聚落效應，電力供應等相關產業正蓬勃成長，相較之下，傳統產業面臨了許多挑戰；在此關鍵時刻，租賃融資業者能夠以較銀行更彈性的方式提供資金活水，維繫全台171.5萬家中小企業動能，扮演穩固產業鏈基石的角色。

台北市租賃公會於4月下旬主辦「台美關稅與投資協議下企金融資新局」座談會，邀請產學人士探討因應之道。與談者總結，租賃融資業者能彈性靈活提供設備與資金支持，鞏固產業鏈基礎，是避免產業空洞化、失業與社會風險擴大的關鍵防線。

台灣金融研訓院金融穩定中心主任陳鴻達指出，AI技術的爆發加劇了產業結構的失衡，總體需求呈現下降，也讓中小企業經營環境更加惡化。相較於傳統銀行依賴不動產擔保等授信邏輯，租賃業則能透過「以租代購」提供中小企業彈性支持。

他舉例，美國的AI新創公司多透過私募基金及特殊目的公司（SPV）靈活籌資，這種創新金融模式值得借鑑。

中租迪和業務總經理陳瑞興表示，當前大型科技企業壟斷資金來源、優秀人才，使中小企業在資源爭奪中處於劣勢，面對風險，大企業能在試錯後快速轉型、中小企業則容錯率低不易因應。中租透過供應鏈整合，將技術成熟且穩定的設備導入給客戶，降低數位轉型的門檻。

台大國發所暨歐盟莫內講座教授葉國俊表示，根據長期追蹤的問卷調查，匯率與關稅導引台灣產經焦點從中國移往美國，然而，當中下游產業為避險赴美設廠時，常面臨美國銀行不願放貸、台灣本土銀行無力支援的「兩難境地」。此時，租賃業靈活介入便成為關鍵，這不僅是商業支持，更是預防產業空洞化所引發失業與社會問題的重要防線。

中華經濟研究院第一所所長劉孟俊分析，台灣過往「大廠領軍、外圍擴散」的同心圓產業模式在美國難以推行，在美國高工資與嚴格勞權環境中不容易複製，應與在地學研單位合作，走創新研發與商業化路徑。

他指出，在金融層面，政府推動銀行業承做2500億美元信用擔保之外，租賃業具備「融物」特性能服務與銀行不同的客戶群，給予中小企業支持，讓台商更深度布局海外，從劇烈競爭中突圍。

中小企業 關稅

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