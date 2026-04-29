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標普報告指出我國長期主權信用評等為AA+級 展望穩定
根據最新S&P報告指出，我國長期主權信用評等為「AA+」，展望「穩定」。S&P認為，在能源危機及全球貿易前景具不確定性之經濟逆風下，台灣淨對外資產部位穩健(robust net external asset position)、財政狀況強健(strong fiscal settings)，以及極具彈性的央行貨幣政策(strong monetary flexibility)仍可支撐信用評等。地緣政治緊張雖持續對台灣信用評等造成壓力，惟不致阻礙台灣具高度競爭力之製造業成長。
該報告認為，台灣央行貨幣政策極具彈性。央行貨幣管理健全(sound monetary management)，即使國內金融體系流動性充裕，台灣通膨率仍維持低而穩定，且長期以來維持在亞洲國家最低之一。雖能源價格飆升，惟在國內需求溫和成長、政府持續性的燃料補貼及電價凍漲下，將有助於維持較低的通膨率。此外，相對具有彈性的新台幣匯率及外匯交易順暢，有助舒緩經濟及金融的衝擊。
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