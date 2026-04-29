勞工持續加薪！ 卓榮泰承諾：2027年最低工資一定破3萬元

行政院長卓榮泰29日指出，政府已連續10年調升最低工資，目前月薪已達2萬9,500元、時薪196元，2027年最低工資一定突破新台幣3萬元並強調在撥補勞保基金多年後，基金餘額已達近1.4兆，勞工可以安心。

卓榮泰29日出席全國模範勞工表揚典禮致詞提到，政府在穩定全國民生經濟的各方面，也一定要把勞工基本的權益往上提升。連續10年政府調整最低工資，現在來到2萬9,500元，時薪也達到196元。「我跟大家保證，明年一定超過3萬元！好不好？一定超過3萬元，而且超過的數字，會讓洪部長（洪申翰）沒有壓力。」

卓榮泰提及，因為國家經濟的發展這麼樣的迅速，每天我們看到整個台灣的資本市場那麼樣的熱絡蓬勃，基本上都是各位打拚出來的，他剛剛才從中油工會的頒獎典禮上離開，看中油的同仁們在這段時間，從2月28日中東發生每一場戰爭之後到現在為止，不僅同樣的來服務大家，而且他們到各地去搶購原油、天然氣，一艘一艘的船如期地運到台灣來，讓我們沒有發生能源缺乏之虞，這是何等辛苦的工作。

對於勞保財務狀況，卓榮泰說，勞保的財務也是洪申翰、勞動部非常在意的一件事情，自2020年起，政府逐年編定財務的支持，撥補勞保的基金，到現在已經撥補了5,170億元。未來每年還會朝這方向來進行。正因有撥補政策，現在勞保基金的餘額已經超過1兆，達到1兆3,958億元，大家可以安心。

卓榮泰說，為了讓全國的勞工更體現到政府全心地要跟大家站在一起，也把勞保條例當中政府撥補以及支付最後責任的明文入法，表示我們用法律來保障勞工的權益，以及限定政府的責任，政府做到了，也希望各位來共同支持。這是洪申翰為大家爭取很久的，也要謝謝立法院的朝野各黨團，沒有立法院朝野各黨團的支持，這樣的修法也可能很難過，所以行政、立法永遠要站在一起，現在也希望能夠把行政院送到立法院的，包括中央政府總預算等等能夠盡速的通過，就可以把今年所預定的工作能夠如期的展開。

此外，卓榮泰指出，對於友善的職場環境，政府一定全力來支持勞動部做好全面的規劃，打造一個工作平權的友善生活環境，同時大家一定有很多生活上的需求，勞動部最近是非常的「過動」，提出很多新的措施，包括育嬰留停能夠以日計算，家庭照顧能夠以小時來申請，尤其在這樣的實施之後，勞動部一直很得意的說，這個育嬰留停以前女性的國人申請的多，現在幾乎是男女各半，爸爸跟小孩的距離不再那麼遙遠，這也是政府打造性平工作重要的一環。