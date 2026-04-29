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經部：瀝青庫存穩定供應至7月底 價格逐步回穩

中央社／ 台北29日電
因應中東情勢波動可能影響原物料供應，經濟部今天表示，已積極掌握國內瀝青供需狀況，並與主要供應商密切協調，目前庫存水位充足，可穩定供應至7月底，市場價格也已逐步回穩。圖／本報系資料照片
因應中東情勢波動可能影響原物料供應，經濟部今天表示，已積極掌握國內瀝青供需狀況，並與主要供應商密切協調，目前庫存水位充足，可穩定供應至7月底，市場價格也已逐步回穩。圖／本報系資料照片

因應中東情勢波動可能影響原物料供應，經濟部今天表示，已積極掌握國內瀝青供需狀況，並與主要供應商密切協調，目前庫存水位充足，可穩定供應至7月底，市場價格也已逐步回穩。

經濟部透過新聞稿指出，國內瀝青主要由台灣中油及中塑公司供應，截至4月28日止，兩大廠商合計庫存約6.1萬噸，另加計中油預計5月再進口約0.9萬噸，以國內每月約1.9萬噸需求量估算，整體庫存足以支應至7月底，供應無虞。

在供應調度方面，經濟部表示，中塑公司已表達將優先滿足國內市場需求，以確保料源穩定。價格方面，近期瀝青價格已逐步回穩，中油與中塑報價趨於一致，顯示市場機制運作正常。

針對外界關注建材價格上漲，經濟部強調，將透過跨部會協調及即時應變機制，嚴防不當哄抬或囤積情形；如發現違規行為，將啟動「物價聯合稽查小組」進行查核，以維護市場秩序及民生穩定。

經濟部表示，面對國際局勢不確定性，將持續透過產業調度機制，密切監控瀝青庫存與需求變化，並與業者保持聯繫、滾動檢討供需情勢，同時協助業者拓展進口來源，提升整體供應能力，確保國內產業鏈運作穩定。

經濟部 中東 瀝青 中油

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