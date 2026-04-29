IFASS會計準則制定論壇 今年聚焦財報、永續結合新方向

2026年會計準則制定者國際論壇（International Forum of Accounting Standard Setters, IFASS）28日於澳洲墨爾本舉行，會中聚焦財報與永續報導結合，已成為國際主流方向。

IFASS匯聚全球各國準則制定機構、監理代表及專家學者，共同探討財務報導與永續揭露的最新趨勢。台灣由會計研究發展基金會（會研基金會）董事長王怡心、副執行長崔琇玫、研究員陳慧，以及臺灣證券交易所業務委員周世昊、公司治理部組長張少君和專員顏辰軒，一起參與盛會。同時，ESG Times執行長費聿德同行與會，並協助進行論壇現場採訪及新聞報導，強化本次國際交流成果之傳播效益。

此次 IFASS 聚焦「企業報導的未來」、「氣候相關揭露導入」、「範疇三溫室氣體排放」、「準則互通性」及「無形資產評價」等關鍵議題，充分反映全球資本市場對高品質、可比較且具決策有用資訊的高度需求。隨著投資人日益重視企業面對氣候變遷與永續轉型的能力，財務報導與永續報導的整合，已成為國際主流方向。

王怡心以「協助氣候相關揭露落地之經驗分享」為主題，向各國代表介紹台灣推動制度接軌的實務經驗，展現台灣在國際永續揭露領域的重要角色。近年來，在金管會永續相關政策引導，以及證交所、櫃買中心、會研基金會等單位合作，逐步建構永續資訊揭露生態系，形成「政策推動、準則翻譯、平台監理、企業實踐、市場信任」的完整架構。會研基金會長期投入國際準則翻譯、教育推廣、企業輔導及政策研究，成為我國與國際準則接軌的重要橋梁。

王怡心在專題報告中亦表示，面對IFRS 基金會與ISSB所發布的 IFRS S1 與 S2 準則，台灣企業已由過去自願揭露階段，邁向制度化、標準化與數位化的新時代。未來企業不僅要揭露永續相關風險與機會，更要說明如何透過永續行動創造價值，包括產品創新、供應鏈轉型、節能減碳與營運韌性提升等具體成果。

在論壇交流中，多國代表對台灣推動模式表達高度關注，尤其對於如何結合監理政策、市場機制與教育訓練，加速企業提升揭露品質，展現濃厚興趣。台灣經驗顯示，永續揭露不只是法規遵循，更是企業提升競爭力、降低資金成本及建立投資人信任的重要策略。

此外，本次論壇深入討論 GRI、ESRS 與 ISSB 等國際準則間的互通性議題，顯示全球市場正朝向一致化與可連結的揭露語言發展。王怡心指出，台灣將持續關注國際趨勢，深化與各國準則制定機構合作，並協助企業掌握制度變革帶來的新機會。

2026年被視為我國永續揭露制度的重要里程碑。展望未來，隨著 IFRS S1 與 S2 逐步納入企業申報架構，我國企業的永續資訊，將更具國際可比性與投資決策價值。此次 IFASS 2026 的國際發聲，不僅彰顯台灣會計與永續的專業實力，也象徵正從制度接軌者，邁向國際永續治理的參與者與貢獻者。

王怡心強調，主管機關金管會、證交所、櫃買中心、會研基金會、上市櫃公司與各界夥伴，將持續共同合作推動高品質永續揭露，讓世界看見台灣在全球永續轉型浪潮的關鍵價值。

台灣率團出席IFASS論壇情形。會研會／提供

會研基金會董事長王怡心在IFASS介紹台灣推動制度接軌的實務經驗。會研會／提供