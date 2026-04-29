卓揆肯定中油撐起民生及產業競爭力 將由經濟部全力支持改善財務結構

行政院長卓榮泰29日出席「台灣石油工會115年模範勞工表揚大會」時表示，在場47位模範勞工經過嚴格評選，從每400人中選出1人，除了在各個不同工作崗位上，以熱忱與專業堅守職責外，更在艱困環境中精益求精，是最難能可貴的典範，期勉未來能夠將所有寶貴經驗傳承給年輕世代，讓更多人才投入公營事業體系，不僅發揮所長，更讓國家有更長遠的進步。

卓榮泰回憶自他從政後，歷經1973年、1979年及1990年三次石油危機，而近來中東情勢發展，更讓他深刻體認每一滴油都彌足珍貴、得來不易。從原油開採、採購、運輸、提煉到應用，都與國人生活息息相關，並與國際局勢高度連動。

卓榮泰指出，中東戰事未歇，為照顧國內民生，國內汽、柴油價格維持「亞鄰最低價」，並搭配「專案平穩機制」，讓臺灣相較鄰近國家能夠保持更高的競爭力及韌性。他要感謝中油公司配合國家重大政策目標，支持國內民生與產業，自2月28日以來，已累計吸收國際油價漲幅超過124億元，數額相當可觀。

卓榮泰表示，近2個月來，他每周都與經濟部龔明鑫部長及中油公司方振仁董事長多次會面，除了商討如何減輕國內民生負擔外，他也深知中油配合政府政策增加了財政負擔，因此政府一定會與中油公司站在同一陣線，後續將由經濟部全力支持，透過實質協助改善中油公司財務結構。

卓榮泰說，他今日特別穿上中油外套，表達他與賴清德總統一樣，都與所有中油員工同一條心。對於大家在工作崗位上努力付出，不僅撐起臺灣的民生，更撐起整個國家的產業競爭力，他都感受在心，並致予感謝與尊敬。他常說「政府對人民的民生有責任，臺灣對全世界的產業有責任」，因此不容許有絲毫落差與錯誤，而「中油為大家加油，大家為臺灣加油」，政府也一定會「為中油加油」。

卓榮泰表示，全球局勢變化快速，尤其能源需求受國際衝突影響，包括荷莫茲海峽開放與否，都具高度不確定性，因此政府已要求相關單位提前部署，將現行原物料穩定措施由原規劃期程延伸至2026年第4季。此外，4月初他前往中油林園石化廠視察時，中油四輕已加速復工增產乙烯，穩定上游原料產能，提供中下游廠商製成聚乙烯，進而做成醫材、農作物包材及塑膠等製品，同時也感謝經濟部全力協助業者進行貨源調度及媒合，目前市場上塑化製品供應已恢復穩定。

卓榮泰進一步表示，除守住前端生產製造外，後端亦有法務部與公平交易委員會透過聯合稽查機制，嚴查哄抬、不法囤積等行為，以維持市場供銷秩序、避免供需失調，使民眾能以合理價格取得塑化製品，穩定民生。

卓榮泰強調，不論油、氣或煤等能源，政府已透過公私協力，做好各項準備，期盼每一位民眾都能理解各項能源都非常珍貴、得來不易，過程中必須經過許多人的辛苦付出，才能將能源送到每一位民眾的手上。而未來國際情勢平緩後，政府會在最短時間內恢復正常供需，希望全體國人與政府站在一起，共體時艱。最後，卓榮泰再次代表總統及政府，向所有中油全體同仁致上誠摯感謝與敬意。