肯定我國優異財政表現 標普維持我國主權信用評等佳績

標普(Standard ＆ Poor's)本日發布新聞，確認維持自2022年調升我國主權信用評等為「AA+」，展望「穩定」之佳績，肯定我國穩健財政管理及強勁財政表現。財政部29日表示，面對國際經濟情勢快速變化及地緣政治風險挑戰，將持續審慎規劃各項財政措施，促進國家經濟及產業穩定發展，同時落實債務控管，確保國家財政穩健。

標普表示，儘管我國政府支出因高齡化、國防需求、增加基礎建設及因應全球貿易衝突持續增加，惟受惠科技產業獲利創新高，稅收成長高於預期，2025年各級政府財政盈餘占GDP比率為0.7%，2026年各級政府財政赤字占GDP比率預算數為0.9%。標普認為我國各級政府債務成長幅度相對溫和，預估2026年底占GDP比率為22.4%；未來3年大致維持穩定，支持政府強勁財政表現。

標普指出，2026年全球經濟成長前景趨緩，惟人工智慧、高速運算、5G、大數據分析及電動車輛等領域仍蓬勃發展，我國科技產品將維持高度需求，預期我國長期出口及經濟成長前景仍佳。另我國於先進晶片製造領域具領導地位、財政狀況穩健及強勁淨對外資產部位等優勢，具備充足緩衝因應能力，將有助降低美國關稅政策不確定性對經濟成長衝擊。

財政部表示，面對國際經濟情勢快速變化及地緣政治風險挑戰，該部將持續審慎規劃各項財政措施，促進國家經濟及產業穩定發展，同時落實債務控管，確保國家財政穩健，打造堅實財政韌性，為國家奠定永續發展基石，共同打造創新繁榮的臺灣。