AI助攻 台對德出口季增近三成、電子零組件成長逾七成

德國經濟辦事處29日公布2026年第1季台德經貿統計，台灣對德國出口展現驚人爆發力，出口金額達21.21億美元，年增率高達28.3%，其中電子零組件出口額達4.9億美元，年增率高達71.2%，表現最為亮眼。

德經處引用財政部統計，2026年1至3月，台灣對德國出口表現亮眼，由去年同期的16.53億美元大幅躍升至21.21億美元。觀察細部產業，除了電子零組件年增71.2%外；資通與視聽產品也維持穩健成長，出口額5.57億美元，年增20.4%。這兩大品項的強勁增長，具體反映出台灣在AI硬體供應鏈中，已成為德國數位轉型不可或缺的夥伴。

進口方面，第1季自德國進口總值為31.2億美元，德經處指出，儘管整體金額受全球供應鏈配置調整影響，微幅下修5.5%，但精密機械設備進口卻逆勢成長，德國精密機械進口金額達6.35億美元，年增24.1%，反映出德國在高端製造技術的領先地位，為台灣半導體與先進製造業的升級提供核心支撐。

德經處首席代表暨處長蘭依樺表示，2026年第1季數據展現台德產業鏈「高度互補」的特性，台灣出口電子零組件年增逾7成，而德國精密機械進口提升近25%，具體反映雙方在智慧製造與AI轉型上的緊密連結。台灣在資通訊與半導體領域的優勢，與德國在工業技術與製造設備上的實力形成良好互補，為雙邊產業升級與長期合作奠定穩固基礎。

蘭依樺近期密集走訪德國多地工商會（IHK），與機械製造、工業自動化、電子零組件及安全領域等業者進行交流。蘭依樺指出，台灣憑藉在半導體、AI硬體與智慧製造領域的堅實基礎，成為德商拓展亞洲市場的重要進出口合作夥伴，例如有擅長冷卻技術與減碳的德商，正評估從既有的半導體業務延伸至其他工業應用領域，反映台德合作正朝向更多元產業發展。

德經處指出，未來將持續扮演台德產業交流的重要橋樑，預計於5月5日舉辦「台德航太衛星暨無人機技術產業會議」，邀集12家德國企業來台，涵蓋衛星零組件、無人機系統、航太材料及精密感測技術等領域，促進雙方在低軌衛星與無人機供應鏈的合作機會。