Worky剖析勞動市場四大趨勢 媒合平台主打三優勢

勞動節將至，主計總處日前發布2025年人力運用調查，顯示非典型就業（部分工時、臨時性與人力派遣）占全體就業人數6.86%，其中部分工時占比達3.81%（約44.3萬人），呈現逐年攀升趨勢。整體數據反映勞動市場表面穩定，但台灣超短期工作媒合平台 Worky 觀察到，勞動型態正在出現結構性轉變，一方面有正職者開始透過兼職增加收入；另一方面，也有一群沒有固定雇主，卻維持接近全職工時與收入的勞工正默默增加。

Worky 主打「短期、彈性、即時」工作媒合，透過雙向評價機制取代履歷，提升媒合效率與信任基礎。平台成立 18個月已累積 27萬次下載。勞動節前，Worky 提出2025至2026第1季平台數據分析，觀察當前勞動市場的四大關鍵趨勢。

觀察一：工作型態轉向任務化，企業用人結構改變

在通膨壓力與AI導入下，企業營運成本持續上升，以正職人員為例，若包含勞健保與福利支出，單人一年平均人事成本至少達 60萬元。在成本與效率考量，企業逐漸將重複性高或技術門檻較低的工作，轉為兼職或任務導向配置。Worky 觀察，此趨勢在餐飲業、批發零售業、展場活動、倉儲物流及旅宿業最為明顯。企業用人策略，正從固定轉向依需求彈性配置，反映勞動市場雇傭關係結構正在改變。

觀察二：沒有正職，卻在「全職工作」

Worky資料顯示，平台已有24 萬名打工者下載，其中月工作時數100 小時以上的「高黏著勞工」，2025年占比為2.5 %，至2026年第1季提升至3.6 %，每月平均完工時數為148 小時，第1季平均月薪達31,325 元，工時更短但薪資已超越基本工資29,500 元。這代表，一群沒有固定僱傭關係的勞工，實際上正以接近全職的方式工作與生活。Worky 創辦人許書綺指出：「彈性工作不再只是補貼收入，而是逐漸成為主收入來源之一。」

她進一步分享，2025 年平台的「打工冠軍」是一名男性使用者，年收薪資43 萬，加上平台發給獎金24 萬，總收入接近67 萬元，每月平均工時167 小時，平均月收入約55,800 元，甚至高於許多上班族，顯示只要穩定投入，彈性工作同樣具備收入累積能力。

觀察三：缺工未解、離職未止，企業轉向「即時用人」

農曆年後離職潮尚未消化，今年勞動節適逢三天連假，服務業與觀光產業人力需求再度升溫，形成「缺工」與「人力流動」並存的壓力。Worky 觀察，勞動節前平台職缺需求明顯高於平日，部分熱門職缺甚至祭出「假日雙倍薪資」，時薪上看440 元，並可在短時間內完成媒合，企業用人節奏，從過往必須提早兩三個月前招募，轉為「即時補位」。

目前已有約25% 的業者，將彈性人力納入日常營運配置，不再只是短期替代方案，成為面對來客波動與營運不確定性的常態策略。Worky 指出，當市場需求變得即時且不可預測，傳統招聘流程已難以因應，彈性人力正從補位角色，轉變為支撐營運的重要基礎。

觀察四：女性撐起彈性勞動市場，兼顧家庭與收入成關鍵動力

人口結構改變，台灣已從2026年正式邁入超高齡社會，「上有老、下有小」的三明治壯年族群壓力持續加重，單一收入已難支撐家庭，也進一步推動彈性工作需求。Worky 觀察，女性正逐漸成為彈性勞動市場的主要力量。

從用戶結構看，20至29 歲族群占比47.8 %，整體使用者女性占比達63 %，明顯高於男性37 %。Worky 分析，女性在工作選擇上更重視工作環境與時間彈性，相較需在外奔波的外送工作，平台以室內、短時為主的工作內容，更符合女性需求。