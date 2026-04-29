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台灣評等展望「穩定」 標普：兩岸關係不太可能在民進黨政府執政下改善

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
標普全球評級29日確認台灣的長期發行體信用評等為「AA+」，短期發行體信用評等為「A-1+」。圖／聯合報系資料照片 胡瑞玲
標普全球評級29日確認台灣的長期發行體信用評等為「AA+」，短期發行體信用評等為「A-1+」。圖／聯合報系資料照片 胡瑞玲

標普全球評級29日確認台灣的長期發行體信用評等為「AA+」，短期發行體信用評等為「A-1+」。台灣長期評等展望為「穩定」，反映標普全球評級假設，未來兩年兩岸關係與貿易動態不太可能對台灣經濟的穩定性造成嚴重干擾。對台灣匯兌（T&C）風險的「AAA」評估結果則維持不變。

「穩定」的評等展望反映：標普全球評級預期，未來24個月對台灣半導體出口的結構性需求應可抵銷長期以來地緣政治緊張情勢與不斷演變的貿易環境所帶來的成長阻礙。

評等理由指出，授予台灣的評等基於其穩健的外部地位與強健的經濟表現。儘管目前全球貿易局勢存在不確定性且能源供給仍持續受到衝擊，但標普全球認為，台灣具競爭力的出口產業將持續因科技產業進步而受惠。台灣的成長前景較收入水準相近的其他國家更為強勁。

由於台灣仰賴進口能源，中東衝突使台灣的短期經濟成長面臨風險。氦氣供給短缺可能使作為台灣經濟基石的半導體產業受到干擾。但標普全球認為台灣政府因應能源衝擊採取的積極措施，以及台積電（2330）（AA-/穩定/--）等業者在確保生產原料方面的準備工作應可緩解經濟衝擊。

標普認為，普遍有效的決策制定造就了審慎的財政管理。儘管國防與社會福利等領域的支出有所增加（且有持續增加之虞），但在強勁的收入成長支持下，財政環境依然強健。充裕的流動性與低償債成本則進一步為政府的財政實力提供支撐。

地緣政治緊張情勢仍持續對台灣的評等形成限制，因為風險情緒急遽惡化可能會對台灣依賴出口的經濟型態造成損害。若兩岸關係突然惡化並演變為大規模軍事衝突，台灣的信用評等將快速受到嚴重衝擊。不過，標普在其基本情境假設中認為有鑑於中國大陸與台灣之間密切的經貿關係，以及大陸政府持續致力於再平衡其經濟狀況，兩岸關係在中期內應不致惡化至嚴重的武裝衝突。

標普全球在基本情境中假設，兩岸關係不至於明顯惡化。儘管民進黨政府自2016年執政以來，與北京的關係即有所降溫，但並未觀察到經濟活動有因此受到重創。標普全球認為，兩岸關係不太可能在民進黨政府執政下改善。不過，發生嚴重對抗的風險與之前相較並無明顯差異。有鑑於投資人與台灣民眾對衝突風險的擔憂日深，台灣政府應會對可能進一步升高緊張局勢的行動保持警惕。任由兩岸關係嚴重惡化將產生龐大的經濟與政治成本，並可能削弱台灣評等的支持因素。

民進黨在2024年立法院選舉中失去多數席次，因而在政策制定上受到掣肘。反對黨多次阻擋關鍵議案，包括增加國防預算、地方政府支出法案修正案以及新大法官的任命。今年11月舉行的地方選舉將是衡量2028年總統大選前民意的重要指標。

標普 民進黨 兩岸

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