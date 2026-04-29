AI題材發威 家庭財富衝上183兆元、有價證券成長逾兩成

AI與新興科技的應用，成為支撐台灣國富增長的強勁動能。主計總處29日發布2024年國富統計，受惠於股市行情熱絡帶動的財富效果，家庭財富攀升至183.7兆元，較上年底增加12.58兆元，成長7.35%，其中以有價證券價值增額最為突出，年增幅超過兩成。

國富統計屬於「存量」概念，衡量特定時間點全國擁有的財富價值。國富毛額涵蓋企業、政府、家庭及非營利團體所持有的國內非金融性資產，再加上金融性資產重新計算後的總值；而把國富毛額扣除折舊後的資產現值，則為國富淨額。

主計總處統計，2024年底國富毛額為330.11兆元，較上年底增加10.23兆元，增幅3.2%；國富淨額為258.97兆元，年增6.81兆元，成長2.7%。若與2020年底相比，近五年國富毛額及淨額分別成長21%及19.11%，顯示台灣社會財富累積態勢穩健。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲分析，國富毛額持續增長，主要受AI、高效能運算等新興科技需求驅動。在企業部門，廠商為因應訂單爆發，積極投入資金擴充產能，拉抬機械設備資產；在家庭部門，則因AI相關題材引爆台股漲勢，帶動有價證券價值提升，產生顯著的財富效果。

細看家庭資產結構，2024年底家庭部門淨值為183.7兆元，金融性資產淨值達122.68兆元，占比約6成7，年增率8.68%，明顯優於非金融性資產。儘管房地產仍是家庭資產中占比最高的一環，金額達55.03兆元，但受惠於AI科技股領軍衝鋒，有價證券價值來到37.28兆元，年增幅高達21.76%。

主計總處統計，有價證券、人壽保險及退休基金準備、定期存款與外匯存款等3項，合計增額達10.50兆元，成為推升家庭財富的關鍵。譚文玲補充，國內法人、散戶及外資積極參與股市，推升股價上漲，其中包含債券、股票及基金在內的有價證券，成長幅度在各項指標中脫穎而出，呈現強勁的雙位數增長。

而在企業擴產方面，廠商資本支出意願同樣強勁。2024年底生產性資產毛額達144.24兆元，年增6.59兆元，增幅4.79%。進一步觀察各項指標，房屋及營建工程增加3.24兆元最多，機械設備亦增加1.9兆元，這也印證了AI、高效能運算等需求，正實質轉化為國內企業的硬體與設備投資。