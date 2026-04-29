空污法修正案恐衝擊產業用電 台電：電力即國力 盼國會兼顧民生及國安

《空氣污染防制法》修正案恐使發電機組因地方政府審查延宕或禁用特定燃料而被迫停機，將嚴重衝擊供電穩定。針對立法院今天決議擇期再審，台電29日表示，感謝讓相關提案有機會再被討論。台電表示，電力就是國力，電廠透過電網與各大科學園區、都會區及產業聚落緊密串連並互相牽動，穩定供電之於國家安全及經濟發展至關重要，必須支持電力穩定供應，才能支持台灣半導體及AI等重要產業發展。盼國會在後續審查能鄭重考量供電衝擊。

台電說明，依照本次修正案內容，未來發電機組許可證在申請展延期間，若因地方政府審查延宕，在許可證到期前仍未同意展延，則發電機組將無法保有「依原證操作」的法定緩衝保障而被迫停機，嚴重衝擊供電穩定。另外，部分條文授權地方政府可要求直接加嚴排放標準或減少燃料使用量，甚至「禁止使用特定燃料」發電，代表未來只需單一地方政府的行政命令，就可讓牽動全國的重要電廠發電量受限，甚至被迫停止發電，影響層面不只單一縣市，對民生及產業發展都將造成巨大威脅。

台電持續透過環保調度、設備性能提升、以氣代煤等多元措施改善空污，近10年燃煤電廠空污排放量銳減逾4萬公噸，減幅達77%。台中電廠部分，台電已投入441億元全面升級空污防制設備，空污排放總量自2016年約3.84萬公噸，降至2025年約0.78萬公噸，空污減少80%；興達電廠4部燃煤機組則已全數轉為備用，既有燃氣機組亦斥資125億元進行核心組件翻新，氮氧化物排放量降低超過5成，整體空污減少92%。

台電強調，即便維持現行《空污法》的管理機制，台電也持續以最嚴謹的態度致力環保改善，多年來減空污成效顯著，可受公眾檢視。電力必須24小時持續提供，本次修法對供電穩定衝擊巨大且影響層面廣泛，台電尊重國會修法職權，並虛心接受各項建議，但仍懇請國會在本案後續審查時審慎考量供電衝擊，兼顧民生經濟及國家安全。