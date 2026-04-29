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雇主注意！五一勞動節連假3天 勞動部提醒依法給假

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部表示，依《勞動基準法》第37條規定，內政部所定應放假之紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假，工資照給。示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
勞動部表示，依《勞動基準法》第37條規定，內政部所定應放假之紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假，工資照給。示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

勞動部表示，依《勞動基準法》第37條規定，內政部所定應放假之紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假，工資照給。2026年5月1日（星期五）勞動節為國定假日，若該日為勞雇雙方原約定之工作日，雇主應給予勞工休假，當日工資照給。

雇主如徵得勞工同意在勞動節當天出勤，工資應依法加倍發給。至於勞動節如適逢勞工「例假」或「休息日」，雇主應於其他工作日給予勞工補假一天，補假當天性質即為國定假日，勞工休假工資照給，如補假當日有出勤，工資亦應加倍發給。

勞動部說明，今年「勞動節」在星期五，勞雇雙方如約定周一至周五為工作日、周六為休息日、周日為例假的出勤模式，會形成3天連假。假設月薪為新臺幣(下同)36,000元的勞工（以36,000元÷30日÷8小時，推算平日每小時工資額為150元）出勤8小時，其各日出勤工資給付規定如下：

一、5月1日（星期五）：性質為國定假日，依《勞動基準法》第39條規定，休假日出勤加倍發給工資，試算：150元×8小時＝1,200元

二、5月2日（星期六）：性質為休息日，依《勞動基準法》第24條第2項有關休息日出勤加給之規定計算，試算：150元×2小時×4/3+150元×6小時×5/3＝1,900元

三、5月3日（星期日）：性質為例假，非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假出勤工作。

勞動部提醒，由於各事業單位之營運方式及排班態樣多元，工作日、例假及休息日之安排亦有所不同，個案上仍有差異，雇主應就各該假別之期日，與勞工明確約定，以利釐清勞工出勤工資之給付標準，減少爭議發生。

勞動部表示，勞資雙方亦得就「國定假日與工作日對調實施」進行協商，惟該協商因涉個別勞工勞動條件之變更，仍應徵得勞工「個人」之同意。

至於勞資雙方雖得協商約定將國定假日調移至其他「工作日」實施，仍應確明前開所調移國定假日之休假日期，即國定假日與工作日對調後，因調移後之國定假日當日，成為正常工作日，該等被調移實施休假之原工作日即應使勞工得以休假，且雇主不得減損勞工應有之國定休假日數，始屬適法。

勞動部強調，「勞動節」連假期間出勤及工資給付，事業單位應依法辦理。雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關提出申訴，以維權益。

五一勞動節出勤及工資給付規定。勞動部／提供
五一勞動節出勤及工資給付規定。勞動部／提供

雇主 內政部 勞動節 勞動部

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