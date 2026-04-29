快訊

遭季麟連嗆開除黨籍 韓國瑜42字發文：此生所行無愧於國家

不慎噴灑辣椒水...捷運紅線疏散3節車廂旅客 北捷開罰1萬元

大雷雨狂炸2縣市！慎防「雷擊、強風」 警戒範圍一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

加碼獎勵！離岸風電3-3期營運風場期限最高30+5年

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部能源署29日舉辦離岸風力發電區塊開發3-3行政契約說明會。回應開發商建議，確定3-3期業者除可依電業法申請展延外，亦可因達成提前完工併網、在地產業及經濟效益、能源韌性項目，可再獲至多5年延長售電年限獎勵。圖為示意圖。聯合報系資料照片 黃仲裕
經濟部能源署29日舉辦離岸風力發電區塊開發3-3行政契約說明會。回應開發商建議，確定3-3期業者除可依電業法申請展延外，亦可因達成提前完工併網、在地產業及經濟效益、能源韌性項目，可再獲至多5年延長售電年限獎勵。圖為示意圖。聯合報系資料照片 黃仲裕

經濟部能源署29日舉辦離岸風力發電區塊開發3-3行政契約說明會。回應開發商建議，確定3-3期業者除可依電業法申請展延外，亦可因達成提前完工併網、在地產業及經濟效益、能源韌性項目，可再獲至多5年延長售電年限獎勵；換言之，營運期限可由原本「20+10」年再延長5年，亦即最長35年。

此外，3-3期規畫以2030-2031年完工併網目標，能源署規畫彈性併網機制，必須於獲配年度完成100%水下基礎安裝或50%風機併聯時，得延後一年完工併聯。

區塊開發3-3期選商已規劃3.6GW容量分配，並目規畫年底完成選商。能源署副署長陳崇憲強調，今年3-3期選商一定會有結果，同時也希望未來離岸風電開發要有明確的規劃與藍圖，讓開發商能穩健的在台投資。

經濟部能源署於29日辦理「離岸風力發電區塊開發第三期行政契約說明會」，首先說明選商機制重要內涵，同時說明R3.3行政契約於蒐集各界意見後調整重點，包括獲配風場及擴充風場個別簽訂行政契約、納入一年彈性併網機制與獎勵機制、履保金連帶責任與解除/終止契約作法、明確ESG在地產業/經濟效益及能源韌性查核及罰則等內容。

在選商機制方面，能源署表示，在地產業及經濟效益項目主要精神強調「在地」相關合作，合作形式及業別不限製造業、服務業、海事工程業、產業人才培育等內涵，「在地」合作之採購及投資金額計分方式，並且依原規畫，投資或採購金額200億元得五分；達300億元得10分。

至於營運售電年限獎勵機制，能源署明確表示，將以不影響業者依電業法申請展延權利，業者得於20年電業執照期滿前得依電業法申請展延，由經濟部審查後核予展延年限，一次至多10年。3-3期業者除可依電業法申請展延外，亦可因達成提前完工併網、在地產業及經濟效益、能源韌性項目，可再獲至多5年延長售電年限獎勵，意即電業執照展延機制不變下，可由原機制20年加展延10年，增加為20年加展延10年加上至多5年獎勵延長售電年限。

能源署表示，3.3行政契約已將各界意見納入，獲配風場及擴充風場個別簽訂行政契約，解除/終止契約回歸各自契約辦理，以利業者明確風場責任義務及投融資需求。

此外，考量風場妥善規劃期程、調度大型施工船等資源因素，參考過去潛力場址及區塊開發執行經驗，納入一年彈性併網機制與獎勵機制；契約中明確ESG在地產業/經濟效益及能源韌性查核及罰則，惟考量選商公平性與擴充容量係基於獲配風場履約能力獲配，仍維持在地產業/經濟效益之違約金上限為投資差額30%及維持獲配風場履保金對擴充風場義務具擔保責任。

經濟部能源署表示，各界仍可於5月6日前以書面意見提供能源署，後續將綜整意見後辦理契約範本公告程序，完備區塊開發第三期行政後。

電業法 經濟部 開發商 離岸風電

延伸閱讀

空汙法修法內容爭議大 經濟部籲維持現狀

竹科：台積電晶圓20廠第3廠安裝無塵室 估第4季投產

北車商場15+8年經營權新光三越出線 微風三點異議

光寶科財報／首季EPS 1.66元為五年同期最佳 看好本季營收年季雙成長

相關新聞

勞保改革越晚越難！蔡英文談大敗經驗：最需要改變的人是我

前總統蔡英文28日赴成功大學演講，主題是「韌性成長」。她回顧，2017年啟動年金改革，遭受改革壓力，2018年面臨大敗選，但她未將大敗原因怪罪他人，反而強調「我認為，最需要改變的人，就是我」。她也呼籲

關稅狂降25%！台中「柑橘重鎮」拉警報 農業局急祭三箭保收益

中央近期將調整美國進口農產品關稅，台中市政府表示，因花生類產量僅占全國 0.69%，預期影響輕微；然而，寬皮柑橘類關稅由35%大幅調降至10%，預估對台中農業形成嚴峻挑戰；農業局指出，台中市柑橘類產量

北車商場易主…法界稱翻案不易 微風需提具體事證

台北車站商場ＲＯＴ案評審結果引發爭議，落榜的現任經營者微風質疑評選程序與評審機制，讓招標案進入延長賽。財政部推動促參司官員指出，依法微風可先向台鐵提出異議，若不接受對台鐵的回應，可再向財政部提申訴審議

空污法修正案恐衝擊產業用電 台電：電力即國力 盼國會兼顧民生及國安

《空氣污染防制法》修正案恐使發電機組因地方政府審查延宕或禁用特定燃料而被迫停機，將嚴重衝擊供電穩定。針對立法院今天決議擇期再審，台電29日表示，感謝讓相關提案有機會再被討論。台電表示，電力就是國力，電

雇主注意！五一勞動節連假3天 勞動部提醒依法給假

勞動部表示，依《勞動基準法》第37條規定，內政部所定應放假之紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假，工資照給。2026年5月1日（星期五）勞動節為國定假日，若該日為勞雇雙方原約定

加碼獎勵！離岸風電3-3期營運風場期限最高30+5年

經濟部能源署29日舉辦離岸風力發電區塊開發3-3行政契約說明會。回應開發商建議，確定3-3期業者除可依電業法申請展延外，亦可因達成提前完工併網、在地產業及經濟效益、能源韌性項目，可再獲至多5年延長售電

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。