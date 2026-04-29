加碼獎勵！離岸風電3-3期營運風場期限最高30+5年

經濟部能源署29日舉辦離岸風力發電區塊開發3-3行政契約說明會。回應開發商建議，確定3-3期業者除可依電業法申請展延外，亦可因達成提前完工併網、在地產業及經濟效益、能源韌性項目，可再獲至多5年延長售電年限獎勵；換言之，營運期限可由原本「20+10」年再延長5年，亦即最長35年。

此外，3-3期規畫以2030-2031年完工併網目標，能源署規畫彈性併網機制，必須於獲配年度完成100%水下基礎安裝或50%風機併聯時，得延後一年完工併聯。

區塊開發3-3期選商已規劃3.6GW容量分配，並目規畫年底完成選商。能源署副署長陳崇憲強調，今年3-3期選商一定會有結果，同時也希望未來離岸風電開發要有明確的規劃與藍圖，讓開發商能穩健的在台投資。

經濟部能源署於29日辦理「離岸風力發電區塊開發第三期行政契約說明會」，首先說明選商機制重要內涵，同時說明R3.3行政契約於蒐集各界意見後調整重點，包括獲配風場及擴充風場個別簽訂行政契約、納入一年彈性併網機制與獎勵機制、履保金連帶責任與解除/終止契約作法、明確ESG在地產業/經濟效益及能源韌性查核及罰則等內容。

在選商機制方面，能源署表示，在地產業及經濟效益項目主要精神強調「在地」相關合作，合作形式及業別不限製造業、服務業、海事工程業、產業人才培育等內涵，「在地」合作之採購及投資金額計分方式，並且依原規畫，投資或採購金額200億元得五分；達300億元得10分。

至於營運售電年限獎勵機制，能源署明確表示，將以不影響業者依電業法申請展延權利，業者得於20年電業執照期滿前得依電業法申請展延，由經濟部審查後核予展延年限，一次至多10年。3-3期業者除可依電業法申請展延外，亦可因達成提前完工併網、在地產業及經濟效益、能源韌性項目，可再獲至多5年延長售電年限獎勵，意即電業執照展延機制不變下，可由原機制20年加展延10年，增加為20年加展延10年加上至多5年獎勵延長售電年限。

能源署表示，3.3行政契約已將各界意見納入，獲配風場及擴充風場個別簽訂行政契約，解除/終止契約回歸各自契約辦理，以利業者明確風場責任義務及投融資需求。

此外，考量風場妥善規劃期程、調度大型施工船等資源因素，參考過去潛力場址及區塊開發執行經驗，納入一年彈性併網機制與獎勵機制；契約中明確ESG在地產業/經濟效益及能源韌性查核及罰則，惟考量選商公平性與擴充容量係基於獲配風場履約能力獲配，仍維持在地產業/經濟效益之違約金上限為投資差額30%及維持獲配風場履保金對擴充風場義務具擔保責任。

經濟部能源署表示，各界仍可於5月6日前以書面意見提供能源署，後續將綜整意見後辦理契約範本公告程序，完備區塊開發第三期行政後。