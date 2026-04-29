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勞動節將至…移工訴求全面納勞保、勞退 勞動部長：審慎評估中

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部長洪申翰。記者歐芯萌／攝影
勞動部長洪申翰。記者歐芯萌／攝影

勞動部洪申翰29日出席「五一勞動節全國模範勞工表揚」活動，會前接受媒體聯訪。對於勞團訴求退休金改革，並希望移工全面納勞保、勞退，洪申翰說，將蒐集大家的意見審慎評估，最重要的是，希望朝向一個更友善的職場和勞動環境來努力。

五一勞動節將至，勞團訴求退休金改革，盼新制勞退提撥率提高至7%以上，並依物價與通膨指數調升；另訴求希望移工可以全面納勞保、勞退。雇主團體也表達，希望可以縮短等待轉換或重新引進移工的「空窗期」，及免徵就安費。

對此，洪申翰回應，針對勞工團體跟雇主團體相關訴求，勞動部都會持續跟利害相關方來做溝通，也會蒐集大家的意見，這都需要審慎評估。他認為，最重要的是，希望能夠朝向一個更友善的職場和勞動環境來努力。

此外，針對印度移工引進問題，洪申翰重申，要符合兩個前提。第一，企業端要對印度移工有需求。第二，印方的執行方案要符合我方的把關跟要求。如果沒有符合這兩個前提，就不會有所謂引進印度移工的問題，也沒有所謂的引進時間表。

談及今年全國模範勞工表揚典禮特色，洪申翰說，今年模範勞工有51位，並有10位模範移工。其中包括很多工會領袖、會務人員、護理人員，也有得到金鐘獎的攝影師、國防自主研究的研究員，以及參與馬太鞍溪勘查的搜救員。勞工是社會最重要的中流砥柱，也是讓產業發展的最關鍵者。

移工 勞動部 洪申翰

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