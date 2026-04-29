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外國高專人才門檻大鬆綁！量子科技、核能、證券期貨擬納入

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

為了讓外國專業人才更容易來台發展並申請歸化，內政部近日修正《歸化國籍之高級專業人才認定標準》第2條，新增量子科技、證券期貨、核能、自然碳匯及永續環境相關人才，預告期間至6月27日，未來將視外界意見修正發布。

依據草案，這次修法主要分兩大重點。第一，是配合政府組織調整，其中最明確的是因應運動部成立，原本法規中的「體育領域」正式改為「運動領域」，相關用語也統一為「國際運動賽事」，讓制度與實務運作一致。

第二，是依各部會提出的人才需求，補進具體類別。包括國科會建議納入的「量子科技」，以及各部會反映需求的「核能專業」、「證券期貨」等。其中，核能專業人才是由核能安全委員會建議增列，主要考量我國核能技術傳承及未來發展需求，希望透過制度納入相關專業人才。

另外，也配合淨零與永續政策，新增「自然碳匯」、「永續發展」、「海洋環境保護」、「生態多樣性」及「碳捕捉與封存」等領域，這些都是過去未明確列入，但實務上高度需求的人才類型。

是否列入這些領域其實影響很大。內政部說明，因為外國專業人才若要以「高級專業人才」身分申請歸化，必須先取得主管機關出具的「推薦理由書」，而這份推薦的前提，就是該人才所屬領域必須在認定標準內，如果沒有被列入，即使專業能力再強，也無法依此途徑申請歸化國籍。

修法讓制度更貼近產業與政策需求，進一步打通外國專業人才來台發展並取得國籍的管道。依據規定，標準修正預告期間至6月27日，目前仍在蒐集民眾意見階段，未來將視外界意見修正，並依法制程序修正發布。

永續 內政部

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