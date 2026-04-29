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勞保改革越晚越難！蔡英文談大敗經驗：最需要改變的人是我

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
前總統蔡英文呼籲別停止改革，尤其勞保改革需要行政、立法合作，越晚開始，會越困難。圖／聯合報系資料照
前總統蔡英文呼籲別停止改革，尤其勞保改革需要行政、立法合作，越晚開始，會越困難。圖／聯合報系資料照

前總統蔡英文28日赴成功大學演講，主題是「韌性成長」。她回顧，2017年啟動年金改革，遭受改革壓力，2018年面臨大敗選，但她未將大敗原因怪罪他人，反而強調「我認為，最需要改變的人，就是我」。她也呼籲別停止改革，尤其勞保改革需要行政、立法合作，越晚開始，會越困難。

蔡英文在演講中提到，2017年開始啟動的年金改革，是她任內最具挑戰性的決策之一。當時如果不處理，整個制度很可能在未來十幾年內就會破產，這意味著，年輕人將承受越來越沉重的負擔。前總統馬英九跟她交接時，也特別提醒這項改革的急迫性。

她指出，當時的執政團隊，必須做出一個選擇：是維持現狀、把問題留給下一代，還是承擔政治壓力，把制度調整到能夠長久運作。最後，他們選擇啟動改革，讓台灣財政永續。從2018年到2024年，因為年改所省下來的經費，並且可以提供退撫基金的挹注款，累積已經達到2,590億元。

蔡英文說，年改對於穩定基金的現金流有著相當的貢獻，但立法院去年底決議，終止這項改革繼續往前走，將會相當程度地減緩改革力道。同時，對於勞保財務問題，政府持續挹注資源，為下一階段改革預作準備。同樣也是希望勞保能夠永續，這需要行政、立法合作，越晚開始，就會越困難。

蔡英文直言，最困難的決定，往往不是因為不知道答案，而是知道答案，知道困難，還是願意為了下一代的公平，選擇承擔代價，付出政治後果。年改之後，她面臨2018年地方選舉大敗，失去七個縣市首長，很多人認為，蔡英文的總統連任之路，也會不保；敗選的那一晚，她辭去了黨主席。

但她認為，承擔責任、付出代價，並不表示我們就得放棄，原本認為應該要做的事情。但是，執政者必須做一些改變。於是，她做了兩件事情。「第一，我認為，最需要改變的人，就是我」，她召集了身邊的幕僚，詢問如何改變。第二件事情，2018年大敗後沒有停止改革，例如婚姻平權。

扣合演講主題，有關做決策、做出選擇，蔡英文也給大家三個方向。

第一，學會在不確定中做決定。不要等到所有條件都完美，才願意行動。很多時候，機會與責任，都是在不確定中出現的。與此同時，要有承擔與管理風險的準備，因為不確定性會帶來風險，越能管理風險的人，也就越有承擔風險的能力。

第二，學會與不同意見共存。在民主社會裡，分歧是常態，而不是例外。重要的，不是消除分歧，而是在分歧中找到可以一起前進的方法。

記住「次佳」理論，不要堅持自己的方案是唯一的方案，盡量將別人的意見與感受納入自己的決策；讓最多人可以接受的方案，才是民主社會中，決策者的目標。但這個過程，也不能犧牲基本的價值與理念。

第三，保持內心的穩定。在各種聲音之中，找到自己的判斷，不被情緒完全帶走。成熟的決策者，不是沒有情緒，而是知道如何處理別人的情緒，以及管理自己的情緒。

年金改革 蔡英文 馬英九

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