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關稅狂降25%！台中「柑橘重鎮」拉警報 農業局急祭三箭保收益

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
中央近期將調整美國進口農產品關稅，台中市政府表示，因寬皮柑橘類關稅由35%大幅調降至10%，預估對台中農業形成嚴峻挑戰。圖／本報系資料照片
中央近期將調整美國進口農產品關稅，台中市政府表示，因寬皮柑橘類關稅由35%大幅調降至10%，預估對台中農業形成嚴峻挑戰。圖／本報系資料照片

中央近期將調整美國進口農產品關稅，台中市政府表示，因花生類產量僅占全國 0.69%，預期影響輕微；然而，寬皮柑橘類關稅由35%大幅調降至10%，預估對台中農業形成嚴峻挑戰；農業局指出，台中市柑橘類產量占全國近 30%，為指標性產區，市府對此已緊急研擬三大策略，從產銷履歷、海外外銷及商品化設計著手，全力穩住農民收益。

根據農業局分析，台中是國內柑橘重要供應地，此次關稅調降恐引進廉價美國寬皮柑衝擊本土市場；相較於花生產業的微幅受損，反而柑橘產業將面臨「價格壓縮」的危機更為迫切；台中市政府因應市場變局，對此擬定三箭齊發對策，強化產業韌性。

台中市農業局表示，首先將積極配合中央 300 億元「農安基金」，採取「生產端提升品質、銷售端拓展通路」雙管齊下的滾動式對策，同時提供每公頃 2000 元補貼，鼓勵農民申請產銷履歷，藉由嚴格的食安認證建立品牌優勢，與進口產品做出品質區隔。

聚焦於地方經濟支柱的柑橘產業，同步積極拓展外銷， 鎖定日本、汶萊、新加坡、馬來西亞及北美等市場，透過鼓勵外銷消化國內產量，進而帶動國內收購價格，避免產生滯銷，並且 針對在地柑橘進行商品化升級，補助資材費與包裝設計，提升台中柑橘在高端市場的競爭力。

農業局強調，未來將持續監控進口農產品流向，隨時調整補貼與推廣策略，目標是引導台中農業轉型為「高品質、高產值」的出口競爭型產業，確保農民在貿易自由化的浪潮中，仍能保有穩定的經濟收益。

中央近期將調整美國進口農產品關稅，台中市柑橘類產量占全國近 30%，為指標性產區。圖／本報系資料照片
中央近期將調整美國進口農產品關稅，台中市柑橘類產量占全國近 30%，為指標性產區。圖／本報系資料照片

中央近期將調整美國進口農產品關稅，台中市柑橘類產量占全國近 30%，為指標性產區。圖／本報系資料照片
中央近期將調整美國進口農產品關稅，台中市柑橘類產量占全國近 30%，為指標性產區。圖／本報系資料照片

美國 農產品 關稅

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