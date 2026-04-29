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台股熱帶動證交稅爆量 還稅於民再掀論戰 財長：優先減債顧財政韌性

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台股熱帶動證交稅爆量，還稅於民再掀論戰，財長莊翠雲認為，應該優先減債，顧好財政韌性。圖／本報資料照片
台股熱帶動證交稅爆量，還稅於民再掀論戰，財長莊翠雲認為，應該優先減債，顧好財政韌性。圖／本報資料照片

台股頻創新高、日均量動輒逼近兆元，證交稅可望大幅超徵，「還稅於民」是否制度化再度成為立法院攻防焦點。今（29）日立法院財政委員會中，立委賴士葆質詢，今年證交稅預算僅以日均量4288億元估算、編列2500億元，但近期成交量幾乎翻倍，全年稅收可能衝上7500億元，等於多出約5000億元，建議政府應考慮將「還稅於民」制度化。

對此，財政部長莊翠雲強調，「沒有所謂還稅於民」，稅收皆依法課徵，若實徵數高於預算，依「預算法」、「公債法」等均有相關規範，國家財政運作須以穩健為原則，首要目標是減少舉債、強化財政韌性。何況莊翠雲說，目前歲課收入尚未審定，相關數據仍需進一步確認。

賴士葆則批評，政府對於超徵稅收態度保守，「回答就像放錄音帶」，若稅收大幅成長，應回饋全民，且目前平均薪資約4.8萬元，但仍有超過6成民眾領不到此水準，若將超徵稅收重新分配，即使普發現金1萬元，對民眾而言也是實質幫助。

莊翠雲強調，政府對弱勢族群的照顧已有既定機制，「普發現金」未區分高資產與所得，未必能有效集中資源，若有補貼需求，仍應透過預算制度精準執行。

此外，外界關注的「新青安貸款」政策將於7月底屆期，莊翠雲透露，已召開跨部會會議，從不同面向進行整體評估，預計6月底前提出方案並報行政院核定後對外說明。財政部統計，截至今年3月底，青安貸款累計受理戶數達52萬2126戶、金額約2.79兆元，顯示政策推動規模與影響持續擴大。

立法院 賴士葆 台股

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