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「勞工就業通」職務再設計 每人最高補助10萬元

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動部自2025年9月30日起推動「勞工就業通計畫」，全面整合「僱用獎助」、「工作崗位訓練」及「職務再設計」三大資源，協助失業勞工重返職場，並協助企業穩定留才。其中，「職務再設計」措施透過專業評估與環境改善，解決勞工工作障礙，成為企業提升產能與穩定經營的關鍵利器。

勞動部表示，職務再設計的效果不僅立竿見影，更適用於各行各業。在製造業彰化某工廠藉由導入氣壓升降桌與全電動拖板車，成功協助員工改善作業高度並減輕搬運 300 公斤重物的體能負擔。

科技業方面，南投某科技公司透過為工程師配置電動起子、數位游標卡尺及 LED 磁吸工作燈，不僅緩解了手腕負擔，更同步提升了量測工作的效率與精準度。

而在服務業，苗栗某藥局透過更換大尺寸螢幕與螢幕掛燈，使員工眼力疲勞感大幅降低，花蓮一家國際觀光飯店亦針對行政及維修人員，透過配置人體工學升降椅、頭戴式頭燈及放大鏡等輔具，有效減輕視覺負擔並優化維修精度，成功實現了提升工作效能與改善勞工友善環境的雙贏目標。

「勞工就業通計畫」自2025年9月30日起推動，凡雇主僱用失業連續達30日以上、且最近一次勞（就）保投保單位屬受國際情勢影響之製造業（涵蓋金屬製品、機械設備、電子零組件製造業等27項行業）之勞工，無需等待公立就業服務機構推介，雇主即可主動提出職務再設計申請。

每名勞工每年最高補助新台幣10萬元，補助項目涵蓋改善工作設備或機具、職場工作環境、工作條件、提供就業輔具及調整工作方法等，並可依現場需求彈性搭配。

勞動部強調，企業可靈活運用「職務再設計」服務，並視需求與「僱用獎助」（每人每月最高補助 6,000 元，最長六個月）或「工作崗位訓練」（每人每月最高補助12,000元，最長三個月）等措施進行配套規劃。

透過多元資源的整合串聯，不僅能發揮加乘效益，更能實質協助勞工順利融入職場，實現「做得順、做得久、做得好」的穩定留才目標。勞動部呼籲企業主動把握補助資源，為職場創造雙贏。

南投 製造業 彰化

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