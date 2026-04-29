促進中小企業投資有成！帶動民間投資110.27億元、109家公司掛牌

經濟部中企署表示，「加強投資中小企業實施方案」目前已累計投資334家企業，國發基金投資113.06億元、帶動民間投資金額110.27億元，有效厚植我國產業競爭力。在企業發展成效上，獲投資企業展現了強勁的成長動能與研發實力，累計已促成109家企業成功掛牌上市、上櫃或進入興櫃市場，並取得高達8,705件國內外專利。

經濟部表示，「加強投資中小企業實施方案」引導民間資本投入具成長潛力之中小及新創企業，自2007年起由國發基金首度匡列100億元，並委由中企署執行投資，提供中小及新創企業營運資金。因應市場需求，國發基金於2023年再次加碼100億元投資額度，中企署並擴大搭配投資對象至加速器、策略性投資人及企業創投（CVC），強化不同階段企業取得資金與市場資源之彈性與效率，打造中小及新創企業完整的投資支持網絡。

中企署表示，「加強投資中小企業實施方案」呼應政府13項策略性產業政策，透過整合投資生態系資源並建構完善機制，強化對具潛力新創企業之輔導與支持。針對新創企業發展需求，除透過辦理聯合諮詢協助鏈結逾200家產業策略性投資人外，亦規劃投資人交流活動，促進潛力新創加速投資媒合與評估進程，提升資本市場對接效率，強化新創成長動能。

中企署說明，第一期方案自2007年起辦理，國發基金累計投資金額94.12億元，帶動民間搭配投資88.33億元，截至2026年3月底整體投報率47.09%。另2023年啟動第二期方案後，目前已與70家專業投資機構建立合作關係，包括39家創投與管顧公司、6家加速器及25家企業創投（CVC）。

截至2026年3月底，第二期方案國發基金已累計投資金額18.94億元，帶動民間搭配投資21.94億元，並協助企業取得智慧財產權約317件、穩定就業2,434人；其中投資早期階段家數22家，國發基金累計投資8.34億元，帶動民間搭配投資8.86億元。截至2026年3月底，第一、二期方案共累計投資334家具有潛力的中小企業，其中國發基金投入113.06億元，並有效帶動民間搭配投資金額110.27億元。

經濟部表示，該方案亦落實社會責任，透過資金挹注穩定超過3.4萬人的就業機會。未來中企署將持續導引資本投入，協助更多中小企業在數位轉型與淨零路徑上取得關鍵競爭力。