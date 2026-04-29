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新青安2.0何時拍板出爐？財長莊翠雲：預計6月底前定案
新青安貸款將於今年7月底屆期，各界關注未來政策方向將如何調整。財政部長莊翠雲29日表示，目前外界傳言多，先前財政部已陸續召開多場跨部會會議討論，從多方面向進行整體評估，後續相關方案將提報行政院，預計6月底之前能有定案方向。
財政部從2010年推出「青年安心成家購屋優惠貸款」，由台灣銀行等8家公股銀行以銀行自有資金辦理；2023年8月財政部再規劃「新青年安心成家貸款」，推出貸款最高額度提高至新臺幣1,000萬元、貸款年限延長至40年，寬限期延長至5年，另貸款利率合計補貼2碼，除公股銀行已自行吸收減收半碼，再由政府補貼1.5碼，實施至2026年7月31日。
財政部長莊翠雲今日在立法院財委會詢答時回應，新青安將在今年7月底屆期，針對後續辦理方向，由於這部分涉及到房市供需、金融市場、民眾需求、新青安貸款成效、政府收支財源運用、公股銀行資金成本等多面向，財政部日前已經召開多次跨部會會議，邀集內政部、金管會、央行等相關部會進行意見交流，聽取相關部會的意見後，相關方案將提報行政院拍板核定。
根據財政部統計，截至2026年3月底止，青安貸款累計受理戶數52萬2,126戶、累計受理金額2兆7,897.08億元，累計撥貸戶數50萬4,319戶、累計撥貸金額2兆6,840.04億元，撥貸占受理比率逾96%。
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