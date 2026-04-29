新青安2.0何時拍板出爐？財長莊翠雲：預計6月底前定案

前總統蔡英文28日赴成功大學演講，主題是「韌性成長」。她回顧，2017年啟動年金改革，遭受改革壓力，2018年面臨大敗選，但她未將大敗原因怪罪他人，反而強調「我認為，最需要改變的人，就是我」。她也呼籲

2026-04-29 13:36