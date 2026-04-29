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藍營提空污法修法 彭啓明：醫院、旅館等民生產業也受到衝擊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

在野黨提出空污法修法，規劃加嚴管理，大幅縮短許可證的時間。環境部彭啓明29日表示，若縮短許可證的時間，每年受影響大約有1萬3千多家，其中醫院、旅館或是餐廳或是產業或是電力業都有這種許可證，影響民生產業的約有8千多件，未來受到很大影響的絕對不是只有電力業，很多民生產業都受到很大的衝擊。

彭啓明上午出席「立法院第11屆第5會期社會福利及衛生環境委員會第8次全體委員會議」，審查委員羅廷瑋等43人擬具「空氣污染防制法第二十七條、第二十八條及第三十條條文修正草案」案，審查台灣民眾黨黨團擬具「空氣污染防制法第三十條條文修正草案」案。

被問到空污法修法的影響，彭啓明表示，環境部要保護環境、確保空氣品質，加嚴當然是更好，但環境部認為要維持原條文的立場，主義是因為這次修改幾個法規影響很大，例如許可證的時間由3到5年變成2到5年。他解釋，許可證所列管的鍋爐，約有六成都是屬於我們日常生活當中的醫院鍋爐等的使用，若許可證期間顯著縮短，將會造成地方政府運作的一個難處，等於是每天都在審核。

彭啓明指出，現在有到了期限尚未審完、可以維持運作的規定，但如果修法後，超過兩個月就直接將鍋爐停止的話，其實對很多產業受到影響，「到底是政府的責任還是民間的責任，這個就很難去分得清楚」。同時，法規也有一段空白授權，並未明定「健康風險之虞」，這樣可能會造成各地標準不一，這讓很多跨縣市的產業無所適從，這樣的修法等於是增加業者們很多的壓力。

「就環境部的立場，我們認為這樣的一個修正往空氣品質改善，這個都是我們期待的。」彭啓明說，期盼修法可以多一點公聽會、真正找到大家可以接受的方式。

彭啓明坦言，環境部這麼多年在空污的減量有一些成果，但現在遇到一些瓶頸，因為空污的來源、成因也非常的多，也不是只有這些鍋爐或是這個許可證的，「其實生活裡面交通源也都很多，我們都要一起共同來面對，所以我會建議這個如果要修法，建議拉長時間，能夠多一點的公聽，能夠收集大家多一點意見，不絕對不是只有一個產業界的意見，甚至很多的日常營運當中地方環保局的意見也應該也很重要。」

環境部 修法 彭啓明

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